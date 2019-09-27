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تقرير رسمي: زيادة كبيرة في معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي
الجمعة 27 سبتمبر 2019
كتب
متابعات_الخليج 365
خلص تقرير أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الخميس، إلى أن معدل انتحار جنود الجيش الأمريكي أثناء الخدمة زاد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.
جاء التقرير بعدما انتحر فيما يبدو ثلاثة بحارة أمريكيين يعملون على حاملة الطائرات الأمريكية جورج دبليو. بوش الأسبوع الماضي. وقالت البحرية إن الحوادث منفصلة.
وقال أول تقرير سنوي للبنتاجون عن الانتحار إن معدل انتحار الجنود الأمريكيين في الخدمة بلغ 24.8 كل 100 ألف بزيادة عن نحو 20 لكل 100 ألف في 2013. وقال التقرير إن 541 جنديا انتحروا في عام 2018. وأضاف أن الانتحار بسلاح ناري كان الأكثر شيوعا.
وقالت إليزابيث فان وينكل المسؤولة عن هذا الملف بالبنتاجون: "نحن لا نسير في الاتجاه الصحيح".
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