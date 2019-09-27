متصفح أوبرا الجوال يتيح مشاركة البيانات بدون إنترنت

الجمعة 27 سبتمبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة أوبرا أن الإصدار الجديد من متصفحها للهواتف الذكية يتيح إمكانية مشاركة البيانات دون الحاجة إلى اتصال الإنترنت.



وأوضحت الشركة النرويجية أن الإصدار الجديد من متصفح أوبرا ميني يعمل على حل مشكلة مشاركة البيانات كبيرة الحجم بين الهواتف الذكية من خلال إنشاء اتصال آمن بين جهازين اعتمادا على شبكة الواي فاي، وبالتالي يمكن مشاركة البيانات بسهولة.

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وتتم عملية الاقتران بين الأجهزة عن طريق كود الاستجابة السريعة، والذي يتم مسحه ضوئياً بواسطة الجهاز، الذي سيتلقى البيانات، وتتم عملية نقل البيانات بسرعة تعادل 200 مرة مقارنة بسرعة نقل البيانات بواسطة تقنية البلوتوث، غير أن ذلك يرتبط بكفاءة شبكة الواي فاي بالأجهزة المشاركة.

ويتوفر الإصدار الجديد من متصفح أوبرا ميني اعتباراً من الآن للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد بشكل مجاني.