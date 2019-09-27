"أنصار الله": قتلى من العسكريين وإحراق مخزن أسلحة بـ 4 صواريخ في حجة

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن مقاتلي الجماعة استهدفوا بـ 4 صواريخ محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات"، وقذائف مدفعية، تجمعات ومواقع عسكرية في جبهة حيران شمال غربي حجة.
© AP Photo / Hani Mohammed
القصف عقب ساعات من استهداف مماثل طال تجمعات تابعة للجيش جنوب مديرية حيران، خلف قتلى وجرحى من العسكريين، حسب "أنصار الله".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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