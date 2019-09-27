"أنصار الله": قتلى من العسكريين وإحراق مخزن أسلحة بـ 4 صواريخ في حجة

القاهرة - سبوتنيك. وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن مقاتلي الجماعة استهدفوا بـ 4 صواريخ محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات"، وقذائف مدفعية، تجمعات ومواقع عسكرية في جبهة حيران شمال غربي حجة.

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وأضافت أن الصاروخ أسفر عن وقوع قتلى في صفوف الجيش واحراق مخزن أسلحة تابع له.

القصف عقب ساعات من استهداف مماثل طال تجمعات تابعة للجيش جنوب مديرية حيران، خلف قتلى وجرحى من العسكريين، حسب "أنصار الله".

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وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

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