بالفيديو.. شرطة الصين تعثر على 13 طن ذهب في قبو منزل عمدة سابق

الجمعة 27 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

عثرت الشرطة الصينية، أثناء تفتيشها منزل عمدة ورئيس بلدية قانتشو السابق، تشانج تشى، على كمية كبيرة من النقود، بالإضافة إلى 13.5 طن من الذهب على شكل سبائك، كانت مخبأة فى قبو داخل منزله.



ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن "تشانج تشى"، 57 عاما، لم يكن فقط رئيسا للبلدية، لكنه شغل مناصب أخرى، لعل أبرزها منصب سكرتير الحزب الشيوعى الصينى، مشيرة إلى أنه تم العثور أيضا على مبلغ 268 مليار يوان صينى، ما يعادل قيمته حوالى 37.58 مليار دولار.

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كما اكتشفت الشرطة عقار فاخر تبلغ مساحته آلاف الأمتار المربعة، نجح مدير المدينة السابق فى إخفائها لفترة طويلة.