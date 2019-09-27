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بالفيديو.. شرطة الصين تعثر على 13 طن ذهب في قبو منزل عمدة سابق
الجمعة 27 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
عثرت الشرطة الصينية، أثناء تفتيشها منزل عمدة ورئيس بلدية قانتشو السابق، تشانج تشى، على كمية كبيرة من النقود، بالإضافة إلى 13.5 طن من الذهب على شكل سبائك، كانت مخبأة فى قبو داخل منزله.
ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن "تشانج تشى"، 57 عاما، لم يكن فقط رئيسا للبلدية، لكنه شغل مناصب أخرى، لعل أبرزها منصب سكرتير الحزب الشيوعى الصينى، مشيرة إلى أنه تم العثور أيضا على مبلغ 268 مليار يوان صينى، ما يعادل قيمته حوالى 37.58 مليار دولار.
كما اكتشفت الشرطة عقار فاخر تبلغ مساحته آلاف الأمتار المربعة، نجح مدير المدينة السابق فى إخفائها لفترة طويلة.
某个人民的仆人落马了!儋州市原市长，三亚市原市委书记，海口市原市委书记张琦（安徽人，中共党员现年57岁）九月六日落马。其住宅内起获黄砖金条金砖数量惊人，现金13.5吨。另查获帐面来路不明资金2680亿，多套千余平方的豪宅……。又一次刷新了记录，令吾辈叹为观止，贫穷再一次限制了我们的想象力！ pic.twitter.com/6hcgKsaFwE— 猪血旗下 (@h1300062810) September 24, 2019
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