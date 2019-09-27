الإمارات تحلِّق في فضاء التنافسية الرقمية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

حققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً، وال12 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية. جاء ذلك في تقرير مؤشر التنافسية الرقمية 2019، والذي نشر أمس من مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان في سويسرا. وحققت الإمارات المركز الأول عربياً والتاسع عالمياً في محور «الجاهزية للمستقبل»، وكانت في المرتبة ال12 في العام الماضي.

وأشاد محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بأداء الدولة في تقرير هذا العام، وقال: إن تقدم الإمارات في مؤشر التنافسية الرقمية 2019 بشكل عام، وبمحور «الجاهزية للمستقبل» بشكل خاص يعكس النجاح الذي حققته مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والحلية والقطاع الخاص، وذلك تحت توجهات القيادة الرشيدة المتمثلة في مواظبة الاستثمار بالمستقبل، من خلال التركيز على القطاعات المعرفية التي لها مردود إيجابي على خططنا وتطلعاتنا التنموية.

ثلاثة مؤشرات

ويرصد محور«الجاهزية للمستقبل» مقدرة الدول على التعامل مع المتغيرات والتحولات الداخلية والخارجية، والتي يمكن أن يكون لها أثر في القطاعات المختلفة في الدولة، بالإضافة إلى رصد دور التكنولوجيا والحلول الرقمية في التعامل مع هذه المتغيرات. ويتم قياس المؤشرات الفرعية من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية، هي «السلوك المتلائم»، و «مرونة قطاع الأعمال»، و«تكامل تقنية المعلومات».

وتقدمت الإمارات في تقرير عام 2019 بخمس مراتب عن تصنيف العام السابق، حيث جاءت في المرتبة ال12عالمياً والأولى عربياً. كما تقدمت الدولة في تقرير هذا العام لتحقق المركز الأول عربياً أيضاً في كل المحاور الرئيسية الثلاثة في التقرير، وهي محور «التكنولوجياً» والذي حققت به الدولة المركز الثاني عالمياً، متقدمة بخمس مراتب عن العام السابق. وقفزت مرتبة واحدة في محور «المعرفة» لتحقق المركز الأول عربياً وال35 عالمياً.

ويجدر بالذكر بأنه، وبحسب نتائج المسح الاقتصادي لقطاع الفضاء 2016-2017 الذي أعدته الهيئة العام الماضي، أظهر ارتفاع الإنفاق على الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالفضاء في دولة الإمارات بما يعادل 2.6 مليار درهم خلال عام 2017، محققاً نسبة 0.19% من إجمالي الناتج المحلي، كما شغل الإنفاق على الفضاء كنسبة من جملة الإنفاق الحكومي من 0.6% في عام 2016 إلى 0.7% في عام 2017. كما زاد إنفاق الإمارات على الأصول الثابتة في مشاريع البحث والتطوير الخاصة بالفضاء بنسبة 388% ما بين عام 2016 و2017، ما يعادل 200 مليون درهم كزيادة سنوية، كما ارتفعت نسبة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير والاستكشاف الفضائي من سنة 2016 إلى 2017 بنسبة 63%، أي ما يعادل زيادة سنوية وصلت إلى 431 مليوناً، ليصبح إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير والاستكشاف الفضائي 1.1 مليار.

المركز الأول

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وأظهر تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية بأن الإمارات حققت المركز الأول عالمياً في أربعة مؤشرات فرعية في محور «الجاهزية للمستقبل» وهي: مؤشر «مرونة الشركات»، ومؤشر «استخدام البيانات الضخمة والأدوات التحليلية»، ومؤشر «الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص»، ومؤشر «الفرص والتحديات»، وحققت الدولة المركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر «الأمن السيبراني»، والمركز الثالث عالمياً في كل من مؤشر «نقل المعرفة» و«الانفتاح تجاه العولمة».

وحققت الإمارات أداءً متميزاً في محور «المعرفة»، والذي يرصد أداء الدولة خلال قياس ثلاثة مؤشرات رئيسية هي «المهارات» و«التدريب والتعليم» و«التركيز العلمي»، وحققت الدولة المركز الأول عالمياً في مؤشر «توفر الخبرات الدولية» والثاني عالمياً في مؤشر «إدارة المدن» والمركز الثالث عالمياً في مؤشر «تدفق الطلاب الأجانب»، والرابع عالمياً في مؤشر «تدريب الموظفين»، والمركز الخامس عالمياً في مؤشر «توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة».

اهتمام القيادة وأوضح القرقاوي بأن تقدم الإمارات في المؤشرات الخاصة بالتعليم وبناء المهارات والكفاءات يعكس مدى اهتمام القيادة الرشيدة بقطاع التعليم وبناء القدرات الوطنية، وبأن رؤية القيادة والتزامها تجاه قطاع التعليم والتنمية البشرية لا تتغير أو تتأثر بأية من المتغيرات والتحولات الاقتصادية الإقليمية أو العالمية، كون العائد من الاستثمار في قطاع التعليم إيجابياً، مهما كانت الظروف. وتظهر بيانات قطاع التعليم لدولة الإمارات لسنة 2018 بأن الإنفاق الحكومي على التعليم في الدولة بلغ 23.5 مليار درهم، أي ما يعادل 5.6% من مجمل الإنفاق الحكومي السنوي، وبمعدل زيادة سنوية وصل إلى 1.4%.

تقدم تكنولوجي

أما محور «التكنولوجيا»، فيرصد مدى التقدم التكنولوجي في الدول من خلال ثلاثة مؤشرات رئيسية هي «الإطار التنظيمي» و«رأس المال» و«الإطار التقني». وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول والثاني والخامس عالمياً في المؤشرات الرئيسية الثلاثة. أما على مستوى المؤشرات الفرعية، فقد حققت الدولة المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر «قوانين الإقامة» ومؤشر «الإنترنت اللاسلكي ذي النطاق العريض»، والمركز الثالث عالمياً في كل من «تطوير وتطبيق التكنولوجيا» و«الخدمات المالية والمصرفية» و«رأس المال المغامر»، والمركز الرابع عالمياً في مؤشر «تمويل التطور التكنولوجي».

بناء المهارات واختتم القرقاوي بأن تحقيق دولة الإمارات لهذه المرتبة المتقدمة والذي يأتي بالتزامن مع صعود الرائد هزاع المنصوري، أول رائد فضاء عربي إماراتي لينضم إلى طاقم محطة الفضاء الدولية، هو تأكيد على أن الدولة ماضية في بناء المهارات والكفاءات الوطنية العاملة في القطاعات العلمية المتقدمة مثل استكشاف الفضاء والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

يجدر بالذكر بأنه تمت إضافة مؤشر التنافسية الرقمية العالمية في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية عام 2017، بحيث يعتمد الترتيب على 50 مؤشراً فرعياً مجمّعة في تسعة مؤشرات تشكل ثلاثة محاور رئيسية هي المعرفة والتكنولوجيا والجاهزية للمستقبل. ويعتبر تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من المراجع العالمية المهمة للعديد من المؤسسات الدولية الأخرى التي تعتمد على هذا التقرير في إجراء دراساتها ونشر تقاريرها.



شهادة عالمية جديدة







أشاد حمد عبيد المنصوري، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأداء الدولة في تقرير هذا العام وتحقيقها مراتب عالمية متقدمة في هذا القطاع الاستراتيجي، وقال: إن تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2019 هو شهادة عالمية جديدة تضاف إلى سجل الإمارات الحافل بالإنجازات، ومؤسساتها التي تعمل بروح الفريق الواحد، وعليه أتوجه بالشكر إلى شركائنا في الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص على ما يبذلونه من جهود وتضافر للنهوض بتنافسية الدولة وتقدمها في كافة المؤشرات والتقارير العالمية.

ونوه المنصوري بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتحقيق الرؤية والتطلعات والأهداف الموضوعة من قبل القيادة الرشيدة في عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعلوم المتقدمة.