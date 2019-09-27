الكويت وألمانيا تدعوان إيران إلى الحوار وتخفيف التوتر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خاطب عدد من رؤساء الوفود، الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكانت المسألة الإيرانية، والصراع العربي «الإسرائيلي»، والتعددية، وإصلاح الأمم المتحدة من القضايا الحاضرة في الكلمات.

فقد دعا رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، إيران إلى احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها. وقال في كلمته أمام الجمعية العامة في نيويورك، صباح أمس الخميس، إنه على إيران «البدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتخفيف حدة التوتر في الخليج، والمحافظة على سلامة الملاحة البحرية».

كما أكد أن «استمرار الأزمة اليمنية يبقى علامة بارزة على واقع كيفية التعاطي مع قرارات ومخرجات مجلس الأمن ذات الصلة». وأعلن استعداد بلاده «لاستضافة الأشقاء اليمنيين؛ لعقد جولة مشاورات أخرى في الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة». وفي الشأن السوري، قال: إن تطورات الأزمة السورية، التي دخلت عامها التاسع تقف بكل ما تحمله من معاناة إنسانية على فقدان الإجماع الدولي، وغياب الحوار بين أطراف الأزمة، مشيراً إلى أن ذلك «كان سبباً رئيسياً في إطالة هذا النزاع الدامي».

من جهته، أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، في كلمته، أن أمن الخليج حيوي للعراق. وأعرب صالح عن إدانته «لاستهداف أمن السعودية»، مشدداً على أن «العراق لن يكون منطلقاً لعدوان ضد دول الجوار، وأن علاقاته تتعزز بالعمق العربي والخليجي».

وأوضح: إن «استقرار العراق مصلحة للجميع، وتغييبه يؤدي إلى توتر المنطقة». وأشار إلى أن «الإرهاب يستغل الفراغات السياسية والأمنية، ويجب العمل على ملئها». وقال: إن «النصر العسكري على «داعش» مهم؛ لكن التنظيم المتطرف يحاول رص صفوفه؛ عبر خلاياه». ودعا صالح إلى «معالجة المشاكل المتراكمة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان».

وكشف مصدر سياسي عراقي، أمس الخميس، عن تحركات أجراها الرئيس العراقي صالح على هامش اجتماعات الجمعية العامة؛ لخفض التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وقال المصدر ل«ار تي» الروسية، إن «صالح طرح فكرة المؤتمر على رؤساء دول عربية وأوروبية، وعلى الولايات المتحدة أيضاً، إضافة إلى السعودية»، مبيناً أن «المقترح ينص على عقد مؤتمر في بغداد؛ لخفض التوتر في المنطقة». وأضاف: إن «الرئيس العراقي ينتظر الردود من الدول المعنية حول المقترح، علماً أن دولاً في الاتحاد الأوروبي وافقت على ذلك».

إلى جانب ذلك، اختتم الرئيس اللبناني ميشال عون رحلته إلى نيويورك، وألغى المؤتمر الصحفي الذي كان سيعقده هناك، أمس؛ حيث كان سيخصصه للحديث عن أهمية «أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار»، التي وافقت عليها الأمم المتحدة بأغلبية 165 صوتاً في الأسبوع الماضي؛ لكن ارتأى عدم عقد المؤتمر، مكتفياً بكلمته في الجمعية العامة؛ حيث أكد أن أهمية هذه الأكاديمية تكمن في تجسيدها مشروعاً دولياً؛ لالتقاء الثقافات والديانات المختلفة، وتعزيز روح العيش معاً، ونشر ثقافة معرفة الآخر والقبول به، ضمن إطار مبادئ الأمم المتحدة، وعلى رأسها الدبلوماسية الوقائية؛ للقضاء المسبق على أسباب النزاعات، وناشد زعماء العالم بالعمل على عودة النازحين الآمنة إلى سوريا، مؤكداً أن شروط العودة أصبحت متوافرة، محذراً من تحويل النازحين إلى رهائن في لعبة دولية؛ للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول. كما أكد عون في خطابه أن الخروق «الإسرائيلية» للقرار (1701) لم تتوقف يوماً، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، مجدداً القول: إن لبنان ملتزم بالقرار؛ لكن لا يلغي حقنا الطبيعي بالدفاع المشروع عن النفس بكل الوسائل المتاحة.

أما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس فقد جدد مطالبته إيران بالدخول في مباحثات مع الولايات المتحدة دون شروط مسبقة، وشدد على أن دعوته لتعاون قادة الدول مع بعضهم لا يعني خيانتهم لأوطانهم.

وقال هايكو ماس في كلمته التي ألقاها باسم ألمانيا في الجمعية العامة «المحادثات هي الطريق الوحيد باتجاه نزع فتيل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران». وتابع: «ولكن ذلك لن يصبح ممكناً إلا إذا لم يتم وضع شروط مسبقة غير واقعية للدخول في مثل هذا الحوار».

ودعا ماس، للتعاون الدولي بدلاً من تبني سياسات قومية أحادية الجانب. وقال: إن تعاون الساسة في الدول مع بعضهم لا يعني أبداً خيانة دولهم؛ بل توفر الظروف المطلوبة لجعل بلادنا في حالة أفضل. وشدد ماس على أنه لا يمكن حل أي قضية من القضايا المستقبلية الكبرى من قبل دولة واحدة، وأضاف: «لا يمكن الرد على العولمة أو الرقمنة أو الهجرة إلا بإجابات مشتركة».

وبهذه التصريحات يتبنى ماس موقفاً مناقضاً لزعماء دول أخرى؛ مثل: الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والبرازيلي جير بولسونارو والإيراني حسن روحاني؛ حيث قال ترامب في كلمته أمام الجمعية: «المستقبل للوطنيين».

يشار إلى أن ماس يعمل منذ يوليو/تموز من العام الماضي على مواجهة هذه الرؤية؛ من خلال «تحالف التعددية» الذي يشارك فيه ممثلون عن أكثر من 50 دولة. ويهدف هذا التحالف إلى تعزيز الاتفاقات الدولية الحالية، والدفع بإصلاح المؤسسات الدولية، وتعزيز التعاون بين الدول في المجالات التي تحتاج إلى تنظيم وترتيب على الصعيد الدولي. وسيكون هذا التحالف كياناً حراً، أي لا يقع تحت سقف قواعد محدد لعضوية هذه الدول في التحالف، كما هو الحال، مثلاً، مع مجموعة الدول السبع الصناعية أو مجموعة العشرين. وعقد التحالف، أمس الخميس، اجتماعاً تمهيدياً ركز على تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان ونزع الأسلحة ودرء الأزمات وتوطيد السلام والأمن الرقمي، إضافة إلى التغير المناخي.

ودعا رئيس سيراليون جوليوس مآدا إلى إصلاح فوري وصحيح لمجلس الأمن الدولي؛ لإتاحة المزيد من التمثيل والعدالة لإفريقيا في صناعة القرارات الدولية. (وكالات)