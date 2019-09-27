شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يلتقى نظيره الأرجنتينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية السعودى، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، اليوم فى مقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، وزير خارجية الأرجنتين خورخى فورى، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك. ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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