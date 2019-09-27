شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان تأمل فى مشاركة المرأة بنسبة 40 % بالمجلس التشريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله عن أملها فى أن تشارك المرأة بنسبة تصل إلى 40 فى المائة فى المجلس التشريعى المقبل المقرر تشكيله بعد الوصول إلى اتفاق سلام مع الحركات المسلحة.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن ذلك جاء خلال مشاركة أسماء عبد الله فى ندوة أقامها المعهد الدولى للسلام، بالتعاون مع وزارة الخارجية السويدية، تحت عنوان (المرأة والسلام والقيادة: تفعيل دور المرأة وتعزيز حقوقها وسط التحديات العالمية)، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وأشارت وزيرة خارجية السودان إلى التغيير الذى حدث فى السودان وثورة ديسمبر التى كان رأس الرمح فيها الشباب الطامح للتغيير، والدور الكبير والفاعل للمرأة السودانية والشابات.

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وتطرقت إلى الجهود التى يقوم بها السودان فى حماية وتعزيز حقوق المرأة، والإهتمام الخاص الذى يوليه رئيس الوزراء لتفعيل دور المرأة والنساء فى إدارة الدولة، مشيرة إلى أنه من المؤمل أن تشكل مشاركة المرأة فى المجلس التشريعى القادم نسبة 40% أو ما يزيد.

وشاركت فى الندوة وزيرات خارجية لدول أوروبية وأفريقية وكبار المسئولين فى الأمانة العامة للأمم المتحدة وعدد من منظمات المجتمع.

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