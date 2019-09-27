العراق: لسنا مستعدين للانضمام لتحالف إيران في الخليج

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365
قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الخميس، إن بغداد "ليست مستعدة بعد" للانضمام إلى تحالف دول منطقة الخليج الذي تقترحه إيران.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها الحكيم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأضاف الحكيم ردا عن سؤال حول ما إن كان العراق مستعد للانضمام إلى التحالف: "نحن ضد الانضمام إلى هذا التحالف في هذه المرحلة. نعتقد أننا بحاجة إلى وقت حتى يهدأ الوضع واستئناف المفاوضات بين الجانبين".
والأربعاء، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع دول منطقة الخليج للانضمام إلى مبادرة "تحالف الأمل من أجل السلام في مضيق هرمز"، يقوم على "التفاهم المتبادل وعدم الاعتداء واحترام سيادة الدول".
وأوضحت الحكومة الإيرانية أن التحالف يشمل، في المرحلة الأولى، إيران والسعودية والعراق والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت برعاية الأمم المتحدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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