- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
حول الهلال تأخره بهدف أمام ضيفه التعاون إلى فوز 2-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
تقدم التعاون مبكراًعن طريق سيدريك أميسي في الدقيقة الرابعة قبل أن يتعادل الهلال سريعاً عن طريق عمر خربين في الدقيقة التاسعة، فيما سجل اللاعب ريان الموسى بـ “الخطأ في مرماه” هدف فوز الهلال في الدقيقة 68.
وبتلك النتيجة عزز الهلال صدارته لجدول الترتيب بـ 13 نقطة، فيما توقف رصيد التعاون عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر علماً بأنه له مباراتين مؤجلتين.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر #الهلال يكسب #التعاون ويبتعد بالصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.