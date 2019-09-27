الهلال يكسب #التعاون ويبتعد بالصدارة

حول الهلال تأخره بهدف أمام ضيفه التعاون إلى فوز 2-1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

تقدم التعاون مبكراًعن طريق سيدريك أميسي في الدقيقة الرابعة قبل أن يتعادل الهلال سريعاً عن طريق عمر خربين في الدقيقة التاسعة، فيما سجل اللاعب ريان الموسى بـ “الخطأ في مرماه” هدف فوز الهلال في الدقيقة 68.

وبتلك النتيجة عزز الهلال صدارته لجدول الترتيب بـ 13 نقطة، فيما توقف رصيد التعاون عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر علماً بأنه له مباراتين مؤجلتين.