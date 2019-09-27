المغرب: #إيران لا تكفّ عن أعمالها العدائية في المنطقة.. وأمن #السعودية من أمننا

صحيفة الخليج الالكترونية شدَّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، أن أمن المملكة العربية السعودية من أمن المغرب، مؤكدًا تضامن بلاده الكامل مع السعودية، بشأن الاعتداء الأخير الذي تعرضت له منشأتان نفطيتان تابعتان لشركة «أرامكو» في خريص وبقيق في 14 سبتمبر الجاري، واصفًا الاعتداء الإيراني بأنه غير مقبول. انشر الخبر :

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