مخاوف التجارة و«مساءلة ترامب» تجر الأسهم للمنطقة الحمراء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات جلسة أمس الخميس، بعد أن استمر قلق المستثمرين لليوم الثاني على التوالي، بشأن الأخبار التي تحدثت عن تحقيق لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما راقب التجار آخر التطورات التجارية.

وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 31 نقطة، أو 0.1%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.3%، في حين تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%.

وأغلقت «وول ستريت» الأربعاء، على ارتفاع بعد أن قال ترامب إن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يُبرم في وقت أقرب مما كان متوقعاً. كما ذكرت بلومبيرج نيوز، أنه من المتوقع أن تزيد الصين من مشترياتها من فول الصويا خلال محادثات التجارة الشهر المقبل.

أوروبياً، صعدت الأسهم الأوروبية أمس الخميس، بعد تصريحات إيجابية من الصين بشأن التجارة مع الولايات المتحدة عززت معنويات المستثمرين، لكن أسهم شركات التبغ تراجعت بعدما أصدرت شركة امبريال براندز تحذيراً بشأن الأرباح، مما تسبب في كبح المكاسب.

وقالت وزارة التجارة الصينية إن بكين على تواصل وثيق مع واشنطن، وتستعد لإحراز تقدم في المحادثات التجارية في أكتوبر/تشرين الأول.

وكان رد الفعل المبدئي للسوق بعد الفتح سلبياً، بعدما ذكرت بلومبيرج أن منظمة التجارة العالمية ستسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على سلع أوروبية بقيمة نحو ثمانية مليارات دولار، بسبب المساعدات الحكومية غير القانونية لشركة إيرباص لصناعة الطائرات.

وستستهدف هذه الرسوم الطائرات ومكوناتها وسلعاً فاخرة مثل الخمور والمشروبات الروحية، والمنتجات الجلدية.

وانخفض مؤشر قطاع السلع الشخصية والمنزلية 0.6%، وكان الأكثر تراجعاً ضمن المؤشرات الأوروبية الفرعية.

وهوى سهم امبريال براندز 9.1%، بعدما قالت الشركة إنها تتوقع استقرار أرباحها للعام بأكمله، مقارنة مع العام الماضي في ظل حملة تنظيمية تستهدف السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة.

وتراجع سهم نظيرتها بريتش أمريكان توباكو 3.2%. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2%، لكنه لا يزال يحوم حول أدنى مستوى خلال أسبوعين.

وفي بورصة طوكيو، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس الخميس، في الوقت الذي رحب فيه المستثمرون بتلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإحراز تقدم تجاه إبرام اتفاق تجاري مع بكين، مع قيادة قطاع السيارات والأسهم المرتبطة بالصين للمكاسب.

وأضاف المؤشر نيكي 0.1%، ليغلق عند 22048.24 نقطة، بينما تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً واحداً بالمئة إلى 1635.88 نقطة، وهو أعلى مستوى يحققه خلال الجلسة منذ الخامس من ديسمبر/كانون الأول، لينهي المؤشر الجلسة مرتفعاً 0.2%.

وأنعش الرئيس ترامب التفاؤل بشأن التجارة أمس الأربعاء، عبر القول إن الصين ترغب «بشدة في إبرام اتفاق»، وإن التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب التجارية المستمرة منذ نحو 15 شهراً «قد يحدث في موعد أقرب مما تظنون».

وتسببت تعليقات ترامب في تنحية المخاوف بشأن المخاطر السياسية في الولايات المتحدة جانباً، بعد يوم من قول مشرعين ديمقراطيين إنهم سيفتحون تحقيقاً بشأن مساءلة ترامب بخصوص تعاملاته مع نظيره الأوكراني.

وفي اليابان، قادت الأسهم المرتبطة بالصين المكاسب، مع ارتفاع سهم فانوك 2.4%، وصعود سهم دايكن اندستريز 1.5%، وارتفاع أسهم كوماتسو 0.9%.

وصعدت أسهم شركات السيارات بعد أن قال رئيس اتحاد مصنعي السيارات في اليابان، إن المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان تتجه صوب تجنب فرض رسوم على السيارات وإن هذا أمر جيد للبلدين.

وزاد سهم تويوتا موتور 1.1%.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفاقاً تجارياً محدوداً، أمس الأربعاء، أزال خطر فرض رسوم جمركية أعلى على السيارات اليابانية التي يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة.