مصر تسترد تابوتاً ذهبياً من أمريكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

نجحت مصر في استرداد التابوت الذهبي لنجم عنخ الذي كان معروضاً بمتحف «المتروبوليتان» بنيويورك، في إطار جهود استعادة الآثار المصرية المهربة في الخارج، وتطبيقاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين وزيري خارجية مصر وأمريكا في نوفمبر 2016، بشأن حماية الآثار المصرية من التهريب.

وشارك سامح شكري، وزير الخارجية المصري في حفل استلام التابوت بمكتب المدعي العام الأمريكي في ولاية نيويورك، ووقع البروتوكول الخاص باستعادة التابوت مع المدعي العام الأمريكي في نيويورك.

جاء استرداد التابوت الأثري بعد التعاون بين السلطات المعنية المصرية والأمريكية، والذي استمر أكثر من عام، خاصة من خلال التنسيق بين القنصلية العامة لمصر في نيويورك، ومكتب المدعي العام الأمريكي، وكشف هذا التعاون عن عدم شرعية خروج القطعة الأثرية من مصر وتم التحفظ عليها من الجانب الأمريكي حتى تسليمها للسلطات المصرية.



..ومعرض للمستنسخات الأثرية في روسيا



تنظم مدينة سان بطرسبرج الروسية، نهاية العام الحالي، معرضاً للمستنسخات الأثرية المصرية؛ لتعريف الشعب الروسي بالحضارة المصرية القديمة، وسوف يطوف المعرض عدداً من المدن الروسية؛ لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجمهور؛ للتعرف إلى الحضارة المصرية القديمة.

ويضم المعرض 77 نموذجاً أثرياً، من بينها رأس الملك أخناتون، مصنوعة من الحجر الجيري، والتمثال النصفي للملكة نفرتيتي، ونماذج من مجموعة الملك توت عنخ آمون.

وصرّح الدكتور عمرو الطيبي، المدير التنفيذي لوحدة إنتاج النماذج الأثرية بوزارة الآثار، بأن هذا المعرض يأتي وسط اهتمام وإقبال واسع من المواطنين الروس؛ للتعرف إلى الحضارة المصرية القديمة، ما يسهم في الترويج والتسويق لزيارة مصر، والتعرف إلى معالمها الأثرية والسياحية.