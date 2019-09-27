محمد بن زايد والعتيبة يستذكران نهج زايد الأصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، خلف بن أحمد العتيبة في منزله بمنطقة البطين في أبوظبي.

ورحب العتيبة بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً وأفراد أسرته عن سعادتهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من سموه، وحرصه الدائم على التواصل مع المواطنين وتفقد أحوالهم.

وتبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع العتيبة وأفراد أسرته والحضور، والتي تجسد عمق وخصوصية الأواصر التي تجمع قيادة الدولة الحكيمة بأبناء الوطن، والحرص المتبادل على التواصل وتقوية النسيج المجتمعي، مستذكرين النهج الأصيل الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تأسيس الدولة، ويسير على خطاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في الحرص على التواصل مع المواطنين وتلبية دعواتهم والاهتمام بشؤونهم وتفقد أحوالهم في أماكن إقامتهم والاستماع إلى آمالهم وتطلعاتهم وآرائهم.. داعين الله عز وجل أن يرحم المؤسسين المخلصين على ما قدموه لوطنهم وشعبهم، ويسبغ موفور الصحة والعافية على صاحب السمو رئيس الدولة ويديم على الوطن عزه وأمنه وأمانه ورخاءه.

(وام)