الإمارات: التزامنا تاريخي تجاه الفلسطينيين و«أونروا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة على «تويتر»، أمس: «في خضم النشاط المكثف في أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة شاركت دولة الإمارات في جلسة مخصصة لدعم الأونروا، مؤكدين التزامنا التاريخي السياسي والمالي تجاه الشعب الفلسطيني ودعم الأونروا، والتي تشمل خدماتها الأساسية أكثر من 5 ملايين فلسطيني.. التزامنا مستمر».

وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن المجتمع الدولي قادر على تلبية الاحتياجات المالية ل«أونروا». وأضاف خلال مؤتمر صحفي حول نتائج الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم المالي والسياسي ل«أونروا» الذي عقد برئاسة مشتركة بين الأردن والسويد، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «العجز المالي وصل هذا العام إلى 120 مليون دولار، وهو مبلغ بسيط قادرون في المجتمع الدولي على تلبيته، وهو بسيط جداً مقارنة بالوجع والألم والأثر الكارثي الذي يمكن أن يتأتى من الفشل في تأمين هذا المبلغ، وبالتالي تأمين حق اللاجئين في أن يعيشوا بكرامة واحترام مرة أخرى».

وبين الصفدي أنه في «العام الماضي وصل العجر إلى 446 مليون دولار، وانتهى بعجز بأقل من 20 مليون دولار هذا العام». وقال الصفدي: «أونروا تؤدي دوراً مهماً إنسانياً وحياتياً، ولكن لها رمزيتها السياسية».

وحث مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية، دول العالم على ضرورة التصويت لصالح تمديد تفويض عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لثلاثة أعوام. وأكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة، رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها أحمد أبو هولي، أهمية دعم العالم لصالح تمديد تفويض «أونروا» في التصويت المقرر في الاجتماعات الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالب أبو هولي المجتمع الدولي بألا يقتصر دعمه للأونروا بتجديد تفويض عملها؛ بل العمل كذلك على زيادة مساهماته المالية في دعم ميزانية الوكالة «حتى تستطيع القيام بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم».

من جهته، أعلن رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفلسطينية عمر عوض الله، أن اجتماعاً وزارياً للدول العربية عقد على هامش أعمال الجمعية العامة، وتم تقديم خطة لدعم 16 قراراً فلسطينياً، بينها قرار تجديد الولاية لوكالة «أونروا».(وكالات)