«الأولمبي» يبدأ حلم «طوكيو 2020» من المجموعة الرابعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سُحبت أمس في بانكوك، قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، المقررة في تايلاند، في الفترة من 8 إلى 26 يناير/كانون الثاني 2020، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الإمارات الأولمبي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام، وكوريا الشمالية، وفلسطين، والأردن. فيما ضمت المجموعة الأولى تايلاند والعراق وأستراليا والبحرين، والمجموعة الثانية السعودية وقطر واليابان وسوريا، والثالثة أوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين وإيران.

ويتأهل البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وقال جمال بوهندي مدير منتخبنا الأولمبي إن القرعة جاءت متوازنة وجميع منتخبات المجموعة في مستوى واحد، مؤكداً أن «الأبيض» سيكون جاهزاً للبطولة من خلال المعسكرات الداخلية والخارجية والمباريات الودية التي سيخوضها خلال الفترة المقبلة.