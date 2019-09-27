شكرا لقرائتكم خبر عن «صديق العرب».. دافع عن فلسطين ولبنان وعارض غزو العراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يظلّ الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، الزعيم الغربي الذي ربطته على مدى عقود صداقات راسخة بعدد من زعماء العالم العربي، وساند الحقوق العربية وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، كما رفض المشاركة في الغزو الأمريكي للعراق ودافع عن لبنان وحقه في الاستقلال والسيادة وحرية القرار.

لقد كان شيراك ينتهج سياسة تتميز بالجرأة في وقوفه مع قضايا الشرق الأوسط بشكل عام ومع الحق الفلسطيني بشكل خاص. لم يتوقّف يوماً عن دعم قضية الشعب الفلسطيني وحقّه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كان واضحاً في مواقفه وحاداً في أحيان كثيرة. في بعض أسوأ الظروف التي مرّت فيها القضية الفلسطينية، زار شيراك «إسرائيل» وتحدّى الاحتلال في عقر داره. دخل في مواجهة مباشرة مع جنود الإحتلال الذين أحاطوا به وضيّقوا عليه حركته لدى تفقده القدس الشرقية المحتلة في العام 1996، فما كان منه إلاّ أن صاح في وجههم مؤكّداً أنه ليس في حاجة إلى حمايتهم. هدد بقطع زيارته و«العودة إلى طائرته» إذا لم تتوقف المضايقات.

بقي جاك شيراك وفيّاً للفلسطينيين وقضيتهم وأظهر مدى وفائه في فترة مرض الزعيم التاريخي للشعب الفلسطيني ياسر عرفات في العام 2005. وضع الرئيس الفرنسي كلّ إمكانات بلاده من أجل إنقاذ حياة «أبوعمّار» الذي نقل إلى مستشفى في ضواحي باريس، إلى أن تبيّن أنه لم تعد فائدة من أي علاج.

وإذا كان فاليري جيسكار ديستان أولّ رئيس فرنسي يخرق العزلة السياسية التي كانت مضروبة من الغرب على منظمة التحرير الفلسطينية، بسماحه لوزير خارجيته جان دو سوفانيارج باستقبال «أبو عمّار» وتناول الفطور معه في «قصر الصنوبر»، مقر إقامة السفير الفرنسي في بيروت عام 1974، فإن جاك شيراك كان أول من تعامل مع ياسر عرفات كرئيس دولة، وكان يستقبله في قصر الإليزيه بهذه الصفة وكأنّه يريد إبلاغ العالم أن الدولة الفلسطينية لا بدّ أن تقوم يوماً وأن لا منطق سوى منطق التسوية المبنية على حلّ الدولتين.وأظهر شيراك النهج الاستقلالي للسياسة الفرنسية في قضية الغزو الأمريكي للعراق. واعلن معارضته الكاملة للعملية. واقتناعاً منه يومها بأنّ الحرب ستزعزع استقرار المنطقة، أوكل شيراك إلى دومينيك دو فيلبان، وزير خارجيته، مهمّة قيادة المعركة الدبلوماسية في الأمم المتحدة ضدّ غزو العراق. وهدد باستخدام الفيتو في مجلس الأمن الدولي وسعى إلى تشكيل جبهة رفض.

وشيراك كان يدافع عن حق اللبنانيين في وطن حرّ، مستقل، ديمقراطي، تعددي. ودعا في مرحلة معيّنة إلى استمرار الوجود العسكري السوري المؤقت في لبنان، ما دام ذلك يخدم الاستقرار اللبناني والاستقرار الإقليمي. وللسبب ذاته، دعا إلى إنهاء الوجود العسكري السوري في لبنان، والوجود العسكري الإيراني فيه، عبر ميليشيات «حزب الله»، عندما تبين أن الوقت حان لإنهاء هذين الوجودين وذلك خدمة للعرب عموماً.

ونعى نجل رفيق الحريري، رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الخميس، الرئيس الراحل بالقول «غاب عن العالم اليوم رجل من أعظم الرجال الذين أنجبتهم فرنسا». وأضاف أنّ شيراك «يرحل بعدما كتب تاريخاً حافلاً بالإنجازات تشهد عليها قضايانا العربية واللبنانية وأمسك بيد لبنان في أصعب الظروف».

وكان شيراك قريباً من نظيره المصري حسني مبارك، كما جمعته على مدار 25 عاماً علاقة صداقة قوية مع الملك الحسن الثاني، عاهل المملكة المغربية التي قضى فيها شيراك إجازات عدة. (وكالات)