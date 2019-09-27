انطلاق الموسم الشعري الجديد في تطوان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقامت دار الشعر بتطوان حفل افتتاح الموسم الشعري الجديد، في مدرسة الصنائع والفنون الوطنية بتطوان، حضرها المئات من عشاق الشعر.

الشاعر عمر بنلحسن المقيم حالياً في الرباط، استحضر السنوات والأحلام التي قضاها في تطوان تلك المدينة التي شهدت ميلاده الشعري، ليردد في قصيدة ملؤها الحنين ونبعها الذاكرة: أنا هنا وهنا أنا/ مبنى بلا معنى/ ومعنى بلا مبنى/ حاضر في الماضي وماض في الحاضر/ ولا مستقبل يضيء هذا الأفق الغامض/ كي أقول: لي فيك نرجسة وحمام/ وأنت لي نبع وداليه.

وبقدر ما يعود عمر بنلحسن إلى الماضي، تتقدم خلود بناصر بخطى شاعرة واثقة نحو المستقبل، وبإيقاعات موسيقية سخية وشجية، ولسان حالها يردد:

من نوتتيْن حزينتين... سأبدأُ/ سينام طفل لا ينام ويهدأ. «دو» «ري» ويجتمع الحمام حمامة/ ستعود للعُشِّ القديم وتهنأ. «مي» «فا» وينسحب الظلام نهارنا/ بالنور في أعتابه يتوضأ. «سول» «لا» ونرقب هدهداً بسلامنا/ هذا الشهي لروحنا يتنبأ. «سي» «دو» ونصعد سلم الإنسان لا/ برد هناك وبالمحبة ندفأُ.

وفي قصيدة أخرى تقدم لنا خلود بناصر صورة شاعرة شفيفة ومرهفة، حين تنشد: أنام على ريش الغرام وأصبح/ وكُلِّي له في الحالتينِ يُسبح. أغيب عن الأشياء حولي بذكره/ فيزهر فيّ الغيبُ لحظة أسرح. وترقص روحي في سماوات عشقه/ إلى سدرة النور المعتق تجمح. كراقصة الباليه روحي فراشة/ سماواتها الزرقاء في العشق مسرح.

أما الشاعر ناصر العلوي فيؤكد لنا أن الشاعر كلما أوغل في تخوم الذاكرة، فإنه يشرق في وعود المستقبل.. ومن أشعاره:

ألم زهور الحال من ألوانها/ أعود فأنثرها فوق الروائح/ أستعير لاسمي صيغاً/ أقاربها على مرمى خطأ في اللوائح. أرسم بالفحم حليباً/ لرضيع لم أكنه/ وربيعاً لخطاف لم أعده/ ورجعاً لصدى أنفاس لواقح./أسترق السمع على وقع خطاي/ يختل توازن فوضاي/ فأوشك أن أصالح.