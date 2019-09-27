فرنسا تُطفئ أضواء برج إيفل في وداع «الحكيم» جاك شيراك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودّعت فرنسا أمس الخميس، الرئيس الأسبق جاك شيراك، أحد أقطاب السياسة الداخلية والعالمية، عن عمر ناهز 86 عاماً، وتوالت ردود الفعل الدولية التي أشادت بمزاياه الشخصية والسياسية، فيما أطفأت بلدية باريس أضواء برج إيفل تكريماً للراحل الذي يوصف بالرئيس المحبوب وأحد أبطال الجمهورية الخامسة وصانع سياساتها طوال أربعة عقود.

وقال سالا بارو، زوج ابنته كلود شيراك لوكالة فرانس برس، إن «الرئيس جاك شيراك توفي هذا الصباح (الخميس) بين عائلته، بسلام». وعلى الفور لزمت الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ دقيقة صمت. وقال رئيس الجمعية الوطنية ريشار فيران، إن «جاك شيراك بات الآن جزءاً من تاريخ فرنسا»، مضيفاً: «فرنسا على صورته: متقدة وفي بعض الأحيان تشهد تناقضات».

وكان شيراك واحداً من أكبر شخصيات اليمين الفرنسي وأظهر طوال حياته السياسية الطويلة والغنية بالنجاحات الباهرة والإخفاقات أيضاً، قدرات استثنائية على تجاوز الصعوبات والحضور مجدداً. وارتبط اسمه أيضاً بعدة قضايا قضائية، وكان أول رئيس فرنسي يحكم عليه القضاء.

وسارع قادة العالم إلى الإشادة به، وأشار بعضهم بتأثر إلى صداقاتهم مع هذا الرجل الذي حكم فرنسا 12 عاماً، بين 1995 و2007. وعبّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن «حزنها البالغ»، مشيدة ب«شريك رائع وصديق»، فيما تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن زعيم «حكيم وصاحب رؤية».

وفي خطاب أرسله بوتين إلى برناديت، أرملة شيراك، أعرب عن مدى ما يُكنّه من إعجاب لعقلية شيراك وقدرته على اتخاذ قرارات واعية في مواقف صعبة.

ووصف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري شيراك الذي كانت تجمعه صداقة متينة بوالده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري بأنه «رجل من أعظم الرجال الذين أنجبتهم فرنسا».

وعبّر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عن «التأثر البالغ»، وتحدث عن «رجل دولة عظيم وصديق مقرب».

بدوره أشار رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز إلى «قائد طبع السياسة الأوروبية»، فيما أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ب«زعيم سياسي رائع رسم مصير» فرنسا.

وفي فرنسا عبّر الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي عن «الحزن البالغ». وقال إن شيراك «لم يتنازل عن أي شيء بشأن استقلاليتنا، كما لم يتنازل عن التزامه الأوروبي العميق». وقال رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرنسوا فيون إن شيراك كان أحد «أسود السياسة الفرنسية».

ولم يظهر شيراك علناً في السنوات الماضية إلا نادراً، وتولى خلال حياته السياسية رئاسة الوزراء مرتين، فيما ترأس بلدية باريس ثلاث مرات، وأسس حزباً وشغل مناصب وزارية في عدد من المناسبات.

وتولى شيراك رئاسة الجمهورية الفرنسية ل12 عاماً، ما جعله الرئيس الفرنسي الذي قضى أطول فترة في السلطة بعد الحرب، بعد سلفه الاشتراكي فرنسوا ميتران. وظل يحظى بشعبية كبرى بعد مغادرته السلطة، لكنه تعرّض خلال حياته السياسية لهزائم انتخابية قاسية. وفي عام 1988 هزمه فرنسوا ميتران إلى حد أن زوجته برناديت صرحت يائسة: «إن الفرنسيين لا يحبون زوجي».

على الصعيد الداخلي، تميزت رئاسته بإنهاء التجنيد العسكري وباعترافه بمسؤولية الدولة الفرنسية عن جرائم من كانوا متواطئين مع النازية، وبجعله ولاية الرئيس خمس سنوات.

وفي عام 2007 أضعفته جلطة دماغية كانت قد أصابته للمرة الأولى عام 2005. وبدأ ظهوره العلني يقلّ، ومن تداعيات المرض الذي ألم به مؤشرات إلى فقدان الذاكرة وحالات غياب عن الوعي، إضافة إلى الصمم.

(وكالات)