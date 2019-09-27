خليفة ونائبه وولي عهد أبوظبي يعـزّون في وفـاة جـاك شيـراك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في وفاة جاك شيراك.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد خالص التعازي في وفاة جاك شيراك، وقال على «تويتر»: «خالص العزاء والمواساة في وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، رجل دولة من طراز رفيع، وسياسي محنك، وصاحب مواقف تاريخية في قضايا عالمية وعربية، صداقة وثيقة ربطته مع الإمارات، أسهم مع الشيخ زايد في تعزيز العلاقات الإماراتية - الفرنسية، أحر التعازي إلى أسرته، والشعب الفرنسي الصديق».