واشنطن: طهران تهديد حقيقي للمنطقة والعالم كله

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران هي التهديد الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط والعالم كله. وقال إن بلاده ستزيد العقوبات على إيران إذا واصلت اعتداءها على الدول العربية، مؤكداً أن الهجمات على شركة أرامكو لن تمر دون رد.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي بنيويورك أمس، أن واشنطن مستمرة في حملة الضغط القصوى على النظام الإيراني وتُحمّله مسؤولية الهجمات على منشآت شركة أرامكو السعودية. وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لتلك الهجمات التي كانت ضخمة ومعقدة للغاية بأن تمر دون رد ولن تتسامح أيضاً مع من يتسترون على تلك الفظائع.

ونوّه بومبيو، بأن طهران ليست مستعدة لتغيير سلوكها والتصرف بصفتها دولة طبيعية، مشيراً إلى أن حلفاء إيران لن يستطيعوا بعد الآن التمتع بالحرية الأمريكية بعد أن منعهم الرئيس دونالد ترامب من دخول الولايات المتحدة.

وتابع: «ضغوطنا مستمرة على إيران التي تمثل التهديد الحقيقي في المنطقة والعالم كله».

وقال بومبيو، مساء أمس الأول، إن الولايات المتحدة تريد حلاً سلمياً للتوتر مع إيران لكن الكرة في ملعب طهران. وأضاف: «نريد حلاً سلمياً مع طهران ونأمل أن نتمكن من الوصول إلى ذلك. في النهاية، فإنه سيكون على الإيرانيين اتخاذ هذا القرار». وقال: «نأمل أن نجد فرصة للتفاوض معهم ونخرج بنتيجة تكون جيدة بالنسبة لهم وللولايات المتحدة».

من جهة أخرى، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تتواصل مع مسؤولين إيرانيين لمناقشة مصير رعايا أمريكيين محتجزين في طهران.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «لقد عرضنا، مثلما عرض الرئيس (ترامب) الاجتماع بالإيرانيين (بشأن القضية). بعثنا رسالة في وقت سابق هذا العام».

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة بذلت جهوداً جديدة لتأمين إطلاق سراح السجناء قبل اجتماع زعماء العالم ضمن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، قال المسؤول: «إنهم يعرفون أين نحن». وأضاف المسؤول أن جهود واشنطن لم تنقطع.

وقال المسؤول في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية: «نحتاج إلى رؤية بادرة حسن نية.. نحن ننتظر منهم أن يعيدوا بعض رهائننا الذين كان يجب أن يخرجوا بموجب اتفاقية العمل الشاملة المشتركة»، مشدد على أن بلاده ستواصل جهودها للإفراج عن الرهائن الأمريكيين المحتجزين في إيران.

ولفت المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران​ ​براين هوك​ في ​مؤتمر​ صحفي أمس إلى أن «هناك تغيراً مهمّاً جداً في الموقف الأوروبي تجاه ​إيران»​ ، معتبراً أن «الموقف الأوروبي الحالي بشأن إيران يعتبر هزيمة دبلوماسية لطهران»، مشيراً إلى أن «إيران تتسبب بالعنف​ والفوضى ثم تدعي أنها صانعة سلام».

وأكد أن «​واشنطن​ مصممة على تعزيز العقوبات المفروضة على طهران»، لافتاً إلى أن «الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ ووزير الخارجية بومبيو،​ عازمان على الوقوف مع الشعب الإيراني»، مشيراً إلى أن «إيران تستنسخ نموذج ميليشيات «​حزب الله​» في ​اليمن​ عن طريق ميليشيات الحوثي»، مشدداً على أنه «يجب أن تتم مواجهة محاولات طهران لإقامة هلال إيراني في المنطقة». وأشار إلى أن «دول عدة تنضم إلى تحالف حماية الملاحة البحرية في الخليج»، مؤكداً «أننا نريد مراقبة تحركات الحرس الثوري الإيراني بحراً وجوّاً»، لافتاً إلى أن «إيران نفذت عملاً حربياً ضد المملكة العربية السعودية».(وكالات)