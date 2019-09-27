اهتمامات المستثمرين.. مساحة أصغر وسعر أقل وعائد أعلى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

استحوذت 3 استفسارات على اهتمامات أغلبية المستثمرين العقاريين والمستخدمين النهائيين في معرض «سيتي سكيب جلوبال» في دبي، وهي: المساحة والسعر والعائد السنوي.

ولاحظت أغلبية شركات التطوير أن النسبة الأكبر من زوار المعرض في يومه الأول قد ركزوا على عدة أسئلة واستفسارات أهمها كم السعر؟ وما مساحة العقار؟ وما نسبة العائد السنوي على الاستثمار؟، موضحين أن هذا يعكس تحولاً كبيراً في طريقة تفكير المستثمر العقاري؛ حيث بات واضحاً ومحدداً ومدركاً لما يريد كدليل على تطور مستوى النضج الاستثماري، ومواكبة ما فرضته تطورات المرحلة الراهنة على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتفوقت عروض الترويج العقاري في دورة هذا العام من معرض «سيتي سكيب جلوبال» على ما عهدناه في الدورات ال17 السابقة التي كان عنوانها الأول والأخير «إطلاق المشاريع»؛ حيث تم الكشف عن مشروع واحد لشركة «شوبا العقارية».

وقال شان سعید، الخبیر الاقتصادي في «آي كیو آي»: «إن السوق العقاري قد یجذب انتباه عدد محدود نسبیاً من المستثمرین مقارنة مع سنوات 2002 إلى 2008 وعامي 2012 و2013؛ بسبب عدم التطابق الزمني بین العرض حالیاً والنمو المتوقع على الطلب في المستقبل القریب. وهناك بعض المشكلات الجيوسياسية محل تساؤلات في عقول المستثمرین، أعتقد أنها محض مصادفة وذات مدى قصیر بالطبیعة. وأضاف: إن الاستثمار في قطاع العقارات في دولة الإمارات على المدیین المتوسط والطویل یمثل فرصة جیدة لجني أرباح كبیرة على ضوء القوة النسبیة للدولار والنظرة الإیجابیة لسعر النفط.

وقال بلال موتي، الشریك الإداري في شركة «وندملز»: «لیس هناك دولة في العالم مثل دولة الإمارات تطورت بمثل عقلیة النمو هذه والبنیة التحتیة عالیة المستوى مع توفر عامل الأمن والأمان وعدم وجود ضریبة على الدخل أو رأس المال أو المیراث. وقد احتلت دبي مؤخراً المرتبة الثامنة عالمیاً بین المراكز المالیة العالمیة وفقاً لمؤشر المراكز المالیة العالمیة».

وتساءل موتي، في أي مكان في العالم یمكن أن تحقق 7.5% دخلاً إیجارياً صافياً؟ وأي مدینة متطورة في العالم تقدم متوسط سعر 225 دولاراً لكل متر مربع، إن «إكسبو 2020» ونظام الفائدة المنخفضة والسیولة الكافیة للبنوك وقوانین الهجرة المریحة كلها مؤشرات إیجابیة قویة تؤدي إلى عودة السوق العقاري في دبي إلى طبیعته المرنة في المستقبل القریب.

أعلنت الجهات المشاركة في الدورة التاسعة عشرة لمعرض «سيتي سكيب العالمي» عن استمرار تقديمها لباقة الحوافز والعروض الحصرية المقدمة لزوار المعرض الذي يختتم أعماله اليوم الجمعة، وهذه المرة الأولى التي يتواصل فيها المعرض يوم الجمعة منذ انطلاقه قبل 19 عاماً. ويأتي اختيار الجهة المنظمة «إنفورما ماركيتس» لاستكمال أعمال المعرض خلال عطلة نهاية الأسبوع، كبادرة تحفيزية للزوار، وتشجيعهم على زيارة المعرض، والتعرف إلى أفضل الباقات الترويجية والعروض الحصرية على المشاريع العقارية الجديدة، لتضعها في متناول مختلف شرائح المستثمرين والأفراد المستهدفين، لاسيما في ظل التفاعل الإيجابي الذي أبداه زوار المعرض خلال الأيام الماضية.

وتشمل باقة العروض التي توفرها الجهات العارضة خطط سداد مرنة وطويلة الأجل، وإعفاء من رسوم الخدمات، وعروض استرداد نقدي عند شراء العقارات، وغيرها من العروض المتوفرة.

بيع 842 وحدة بمليار درهم خلال أسبوع

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 5.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة الأسبوع الجاري تسجيل 912 مبايعة بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 70 مبايعة للأراضي بقيمة 500 مليون درهم و842 مبايعة للشقق والفلل بقيمة مليار درهم.

جاءت مبايعة بقيمة 90 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم مبايعات لشقق وفلل تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة المركاض وأخيراً مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3.

وسجلت الرهون 3.8 مليار درهم منها 96 رهن أراض بقيمة 1.8 مليار درهم و229 رهن فلل وشقق بقيمة ملياري درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 1.4 مليار درهم وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 433 مليون درهم.