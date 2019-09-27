ريال مدريد يتصدر «الليغا» على أنغام «السامبا» وبأرقام تاريخية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة:ضمياء فالح

اعتلى ريال مدريد بتشكيلة احتياطية، صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الصريح على ضيفه أوساسونا 2-صفر، مستفيداً من تعادل أتلتيك بلباو مع ليغانيس (1-1) وغرناطة مع بلد الوليد بالنتيجة ذاتها.

كان ريال، تعرض لخسارة موجعة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر-3 في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، قبل أن يلتقط أنفاسه بتخطي إشبيلية (1-صفر) ثم أوساسونا في الدوري. وبفوزه الثالث توالياً في الدوري، رفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الفائز على مضيفه مايوركا 2-صفر، ونقطتين عن اتلتيك بلباو، فيما يبتعد عنه برشلونة حامل اللقب 4 نقاط، بعد فوزه على ضيفه فياريال 2-1.

وأجرى الفرنسي زين الدين زيدان، عملية تجميلية لتشكيلته الأساسية، فجلس المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب الوسط الهجومي الدولي البلجيكي ادين هازار ومواطنه حارس المرمى تيبو كورتوا على مقاعد البدلاء.

وزج زيدان بمواطنه ألفونس أريولا المعار من باريس سان جيرمان، فيما رسم دفاعاً مؤلفاً من الظهيرين الأيمن ألفارو أودريوسولا والأيسر ناتشو وقلبي الدفاع سيرخيو راموس والبرازيلي إيدر ميليتاو.

كما شارك البرازيلي فينيسيوس جونيور والصربي لوكا يوفيتش ولوكاس فاسكيز هجومياً، وفي الشوط الثاني شارك البرازيلي رودريغو، والمفارقة أن أصغر لاعبين في التشكيلة البرازيليين فينيسيوس (19 عاماً) وروديغو (18 عاماً) هما من سجلا الهدفين.

وكتبت صحيفتا «الماركا» و«الآس» القريبتين من ريال مدريد: «متصدرون على أنغام السامبا»، في إشارة إلى صاحبي الهدفين البرازيليين. وأصبح رودريغو عن عمر 18 عاماً و260 يوماً ثالث أصغر لاعب يسجل لريال مدريد في مباراته الأولى في «الليغا»، بعد ألبيرتو ريفيرا (17 عاماً و111 في 1995) ومانولو سانشيز (18 عاماً و195 يوماً في 1983).

كما سجل هدف الريال الثاني بعد 93 ثانية من مشاركته؛ ليسجل رقماً خاصاً ويصبح أسرع من يسجل لريال مدريد بعد نزوله، ويأتي في المرتبة الأولى مواطنه رونالدو في عام 2002 (62 ثانية).وحقق ريال مدريد، أرقاماً خيالية، ولأول مرة في القرن ال21، لا يسمح ريال مدريد لخصمه بالتسديد على المرمى في مباراتين متتاليتين، وذلك أمام إشبيلية وأوساسونا.

واستعاد أتلتيكو مدريد عافيته بتحقيق فوزه الأول في ثلاث مباريات على حساب ضيفه مايوركا 2-صفر، وسجل للفائز دييغو كوستا والبرتغالي الدولي جواو فيليكس.

وكان لافتاً طرد مهاجم أتلتيكو ألفارو موراتا في الدقيقة 78 بعد نيله إنذارين سريعين، وذلك بعد أقل من عشر دقائق على نزوله بديلاً لكوستا. وسيغيب عن مباراة القمة المقبلة السبت ضد ريال مدريد.

وقلب خيتافي تأخره 1-3 أمام فالنسيا إلى تعادل 3-3 بأهداف خايمي ماتا (1)، جايسون (66) وأنخل رودريغفيز (69)، فيما سجل لفالنسيا الأوروغوياني ماكسي غوميز (30 و34) والكوري الجنوبي الشاب لي كانغ إين (39).

أزمة توتنهام

وفي إنجلترا، تبخرت إضاءة الألعاب النارية التي زينت سماء ملعب توتنهام الجديد نهاية الموسم الماضي وخيمت مكانها هذا الموسم أشباح حقبة ما قبل المدرب الأرجنتيني موريسيو بوكتينيو. الجميع يشعر بقرب حدوث إعصار من مشجعين ولاعبين ومدرب في الفريق الذي صعد لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي باستثناء الإدارة التي تتخوف حالياً من نوايا نجم الفريق الدنماركي كريستيان أريكسن في رفض الرحيل عن النادي في موسم التنقلات الشتوية في يناير المقبل كي يتمكن من الرحيل مجاناً في الصيف عندما ينتهي عقده.

ويقدر توتنهام نجمه ب 100 مليون إسترليني، لكنه وفق مصادر سيوافق على بيعه مقابل 30 مليون إسترليني في الشتاء تفادياً لسيناريو رحيله مجاناً في الصيف. أريكسن يريد الانتقال لفريق أوروبي كبير ويرفض حتى الآن تمديد عقده ويعتقد أن الصيف أنسب له من الشتاء كي يكون أكثر حرية في اختيار النادي الذي سيرتدي قميصه.

ويشعر المدرب بوكتينيو أن عقل أريكسن في الرحيل لذا وضعه على الدكة في مباراة الكأس أمام كولشستر وزاد اللاعب الطين بلة عندما أهدر واحدة من ركلات الترجيح.

بيد أن وسائل الإعلام اتهمت بوكتينيو بما وصف به لاعبه، وكتبت «الصن»: «المدرب الأرجنتيني يلمح منذ وقت طويل للرحيل، ترى هل تسبب تصريحه قبل نهائي أوروبا الموسم الماضي بأنه سيرحل إن فاز باللقب في زعزعة ثقة اللاعبين به؟».

وألقت الصحف كذلك باللائمة في تراجع «السبيرز» على مديره التنفيذي دانييل ليفي الذي أراد في الصيف بيع أريكسن وزملائه داني روز وفكتور وانياما كي يملأ خزانته بالمال.

تذمر بوكتينيو من نقص الدعم من الإدارة فيما يخص الصفقات منصف، فالنادي لم يشتر أي لاعب في نافذتي تنقلات، وفي الصيف جلب ندومبيلي وسيسونيون ولو سيلزو وكلهم عانى تراجع باللياقة أو تعرض لإصابة.

وتساءلت الصحيفة: «لماذا نجوم مثل أريكسن وألدرفيلد وفيرتونين في سنواتهم الأخيرة من العقد؟ كان يترتب على ليفي ربطهم بعقود منذ وقت طويل أو بيعهم، طمع ليفي يكبد الفريق ثمناً باهظاً. رفض ليفي بيع أريكسن بأقل من 130 مليون إسترليني في الصيف، رغم أنه اشتراه مقابل 11.5 مليون إسترليني من أياكس قبل 6 سنوات أكبر مثال على الفوضى التي يعيشها الفريق. لماذا يهرب اللاعبون من توتنهام، رغم أن ملعبه جديد ومشروع الأكاديمية واعد للشباب؟».

توتنهام يدخل في محنة رحيل لاعبيه ومدربه