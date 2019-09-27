الشيخة فاطمة: وصول هزاع للفضاء إنجاز يسجله التاريخ بمداد الذهب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصفت سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وصول أول إماراتي إلى الفضاء، بأنه إنجاز تاريخي سيسجله التاريخ بمداد من ذهب.

وأكدت سموّها - في تصريح لها بمناسبة وصول رائد الفضاء هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية - أن هذا العمل الطيب فعل إماراتي له ما قبله وما بعده، ويعود الفضل فيه إلى باني نهضة الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي فتح المجالات كلها أمام أبناء الإمارات، خاصة المجالات العلمية، لينهلوا من العلوم كلها، ويلحقوا بركب الحضارة والتقدم في الميادين كافة.

وأضافت أن هذا الإنجاز الإماراتي رسالة إلى كل الشباب العربي، بأننا يمكن أن نتقدم ونتحرك للأمام، ونلحق بالآخرين، وهو حدث يرسّخ ثقة القيادة بشباب الإمارات، الذين يحملون راية الوطن وهو ما يعزز طموحات الإمارات الواعدة نحو المستقبل.

وقالت سموّها إن دولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة في رحلتها إلى المستقبل، بمشاركة أول رائد فضاء إماراتي في رحلة مركبة «سويوز إم.إس 15» إلى محطة الفضاء الدولية التي انطلقت يوم الأربعاء، مؤكدة أن مشاركة رائد الفضاء هزاع المنصوري في مهمة «طموح زايد»، تؤكد شغف الإمارات بكتابة فصل جديد في الجهود العالمية لاستكشاف الفضاء، وتعكس توجهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ورؤى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واهتمام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاستئناف الحضارة، ما يؤكد أن سقف الطموحات الإماراتية لا حدود له.

وأضافت أن هذه الخطوة التاريخية، بعد سنوات من العمل الجاد والمتواصل لكوادرنا الوطنية في برنامج الإمارات للفضاء، جاءت لتحقق أحد أحلامنا الكثيرة في دولة الإمارات، وأن انطلاق هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، حدث تاريخي ومحطة فارقة ضمن سجل الإنجازات الإماراتية التي باتت ملهمة لشعوب العالم.

وهنأت سموّ «أم الإمارات» القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات، بهذه المناسبة، مؤكدة أن أبناء الإمارات يصنعون التاريخ، كما قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد «إن الرحلة القادمة ستصنع تاريخاً جديداً في سماء الوطن، وتؤكد دخول دولة الإمارات عالم اكتشاف الفضاء بسواعد أبنائها».

(وام)