وصول اول رائد فضاء اماراتي وفريقه الى محطة الفضاء الدولية بنجاح

دبي - بواسطة محمد فارس ابوظبي - 25 - 9 (كونا) -- وصل اول رائد فضاء اماراتي هزاع المنصوري اضافة الى بقية فريقه اليوم الاربعاء الى محطة الفضاء الدولية عقب الالتحام مع مركبة (سويوز إم إس-15) الفضائية بنجاح.

واعلنت وكالة انباء الامارات عن وصول المركبة (سويوز) ودخول المنصوري وبقية فريقه الى محطة الفضاء الدولية.

وفي بث مباشر نقلته قناة الامارات وتلفزيون ابوظبي والعديد من القنوات العالمية قال المنصوري عقب دخوله المحطة "الحمد لله وصلنا لمحطة الفضاء الدولية بخير .. والامور طيبة .. وسلامي لكل اهل الامارات والامة العربية".

واضاف المنصوري "المشهد كان عجيبا .. رؤية الارض والشروق والغروب خلال الرحلة التي استمرت ست ساعات" مشيرا الى ان لديه مهمات وتجارب مكثفة خلال الايام الثمانية المقبلة التي تستغرقها مدة الرحلة.

واوصلت المركبة الى المحطة الدولية اضافة الى المنصوري كلا من رائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والرائدة الامريكية جيسيكا مائير.

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واطلق الصاروخ الذي حمل المركبة من مطار (بايكونور) الفضائي الواقع في كازاخستان.

ومن المقرر ان يجري المنصوري خلال مهمته 16 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية بينها ستة تجارب على متن محطة الفضاء الدولية لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الانسان في الفضاء مقارنة بالتجارب التي اجريت على سطح الارض.

وتشمل ايضا دراسة مؤشرات حالة العظام والاضطرابات في النشاط الحركي والتصور وادراك الوقت عند رائد الفضاء اضافة الى ديناميات السوائل في الفضاء واثر العيش في الفضاء على البشر وتجربة النخلة في الفضاء. (النهاية) ب ص / ر ج

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