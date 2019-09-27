دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان عن هاتف Oppo K5 مع شاشة 6.4 بوصة ومعالج Snapdragon 730G في 10 أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة Oppo انه سيتم الإعلان عن هاتفها الذكي K5 في 10 أكتوبر إلى جانب هاتف Reno Ace، وسيأتي الهاتف باللون الأخضر والأزرق والأبيض مع جهة خلفية زجاجية.

ولقد أكدت الشركة مؤخرًا أنه سيتم استخدام شاحنها السريع (30 واط) مع هاتف K5 و realme X2. والآن، فقد تم اعتماد K5 من قبل منصة TENAA في الصين تحت الاسم الرمزي PCNM00، ولقد تبين أن الهاتف يحمل نفس مواصفات realme X2، باستثناء الجهة الخلفية الزجاجية.

أما عن مواصفات الهاتف، فهو قادم بشاشة 6.4 بوصة من نوع AMOLED بدقة 2340 × 1080 بكسل، وسيعمل بواسطة معالج Snapdragon 730G ثماني النواة مع معالج رسومات Adreno 618، وسيتم تشغيله عبر نظام تشغيل Android 9.0 Pie المستند إلى واجهة مستخدم ColorOS 6.0.

سيضم الهاتف أيضًا ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت والتي يمكن توسيعها حتى 256 جيجابايت بواسطة ذاكرة microSD.

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وبالنسبة لإعداد الكاميرا، فسيأتي الهاتف بإعداد كاميرا ثلاثي من الخلف بدقة 64 جيجابايت + 8 جيجابايت + 2 ميجابايت، مع كاميرا أمامية بدقة 32 جيجابايت.

سيأتي الهاتف أيضًا بمستشعر لبصمة الأصبع مدمج بالشاشة، وسيحتوي على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير والتي ستدعم الشحن السريع.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان عن هاتف Oppo K5 مع شاشة 6.4 بوصة ومعالج Snapdragon 730G في 10 أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.