شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبى بالإمارات تحذر من أساليب جديدة للنصب الهاتفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت شرطة أبوظبى الجمهور إلى ضرورة الحذر من المحتالين والنصابين الذين يستخدمون أساليبهم المغرية للنصب والاحتيال عليهم عبر الهاتف أو الإنترنت عموماً لافتة إلى ضرورة الانتباه بعدم التعامل مع الأرقام الغريبة والمحافظة على سرية المعلومات المالية الشخصية وإبلاغ الأجهزة الأمنية فور استقبال اتصال هاتفى مريب، واتخاذ الحيطة فى التعامل مع الاتصالات والرسائل الهاتفية، والتأكّد من مصدرها، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وحثت مستخدمى الهواتف المتحركة إلى ضرورة عدم الانقياد وراء الخدع التى يوهم أصحابها المستخدمين بفوزهم بجوائز مالية قيّمة من غير مرجعية أساسية لها، حيث بيّنت بلاغات عديدة بأنها جوائز وهمية تستهدف إمّا الاستيلاء على الرصيد المالى أو الدخول فى "شبكة معقدة" من الاتصالات و الرسائل الهاتفية الخادعة، والتى تنتهى باستنزاف مبالغ مالية من غير عائد حقيقى .

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وحذرت الجمهور من اساليب خادعة يقوم بها المحتالون بإرسال رسائل نصية او عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى الواتس اب بغرض الاحتيال بحظر بطاقة الصراف الآلى لعميل البنك لعدم قيامه بالتحديث ومطالبته بالتواصل مع رقم هاتف غريب للقيام بالتحديث بالشكل الصحيح مما يتيح للنصابين التعرف على بياناته والاحتيال عليه.

ودعت الجمهور للتعاون مع الشرطة فى تعزيز الوعى المجتمعى للتصدى للنصب الهاتفى وتحذير العملاء من عدم مشاركة أى معلومات حساسة مثل أرقام الحسابات والبطاقات البنكية وكلمات المرور ورموز التعريف الشخصى (PIN) ورموز الأمان الموجودة خلف البطاقات.

ولفتت إلى الحرص على توعية أفراد المجتمع بمخاطر هذه الآفة التى تتطلب الحذر والحكمة فى التعامل معها مشيرة إلى تنفيذها حملة تحت شعار خلك حذر تضمنت العديد من الفعاليات والأنشطة وشملت المجالس المجتمعية والتوعية عبر أجهزة الصراف الآلى وخطبة الجمعة وشارك فيها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعى إلى جانب النشر بمنصات التواصل الاجتماعى فى شرطة أبوظبى ومختلف وسائل الإعلام وتوزيع كتيبات التوعية وإرسال الرسائل النصية ومحاضرات التوعية وغيرها