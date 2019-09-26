شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 87 سيارة شفروليه وكاديلاك.. خلل خطير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استدعت وزارة التجارة والاستثمار مركبات نوع كاديلاك “ATS/CTS”، ومركبات شفروليه “CAMARO/CORVETTE” موديل 2017، بعدد إجمالي 87 مركبة.

وأرجعت الوزارة، عبر حسابها على موقع “تويتر”، هذا الاستدعاء إلى خلل قد يتسبب في توقف نظم التوجيه المعزز كهربائياً “EPS” ما قد يؤدي لصعوبة التوجيه اليدوي للمركبة عند السرعات المنخفضة، الأمر الذي يزيد من احتمال وقوع حادث.

ودعت الوزارة ملاك سياراة “كاديلاك” و”شفروليه” التأكد من شمول رقم هيكل المركبة (من هنا)، ومن التواصل مع الوكيل المورد المعتمد في المملكة، وهو شركة الجميح للسيارات، لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

Advertisements