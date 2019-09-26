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مايكروسوفت توفر تقنية جديدة لضمان سلامة التصويت الإلكتروني

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 26 سبتمبر 2019

شركة مايكروسوفت

شركة مايكروسوفت

مايكروسوفت توفر تقنية جديدة لضمان سلامة التصويت الإلكتروني

كتب

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة مايكروسوفت عن خططها لجعل عمليات التصويت فى الانتخابات إلكترونيا أكثر أمانًا، وذلك من خلال منصة ElectionGuard التي تتوفر الآن على GitHub، وهي مفتوحة للاستخدام، حيث يعتبر أكثر نظام تصويت جدير بالثقة.

 

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ونقلاً عن موقع "انجادجيت" العلمي، فعلت مايكروسوفت ذلك لجعل التصويت الفعلي سهل الوصول، حيث يدلي الناخب بصوته، كما يستخدم ElectionGuard تشفيرًا متجانسًا لفرز الأصوات مع الحفاظ على تشفير البيانات، ويمنح المستخدمين رمز تتبع يمكن إدخاله على الويب للتحقق من أنه تم حساب الأصوات ولم يتم تغييرها.

 

وفقًا لـ Microsoft، يتم دمج ElectionGuard من قبل جميع الشركات المصنعة الكبرى لأنظمة التصويت، مثل Clear Ballot و Democracy Live و VotingWorks، ومن الواضح أن الشركة تراقب أحداث التصويت الرئيسية، فهي تقول إنها تعمل على عدد من البرامج التجريبية التي "تضع أنظمة التصويت التي تدير ElectionGuard في أيدي الناخبين في انتخابات 2020 أو عاجلاً، وسوف تشارك المزيد من المعلومات حول هذه في الوقت المناسب.

 

 

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