- 1/2
- 2/2
وقال مسجدي، في مقابلة مع قناة تلفزيونية عراقية، اليوم الخميس، "سنقصف الأمريكان في العراق أو في أي مكان آخر إذا استهدفت إيران".
وأضاف مسجدي، أن "الأمريكان يقولون دائما إن الخيار العسكري موجود على الطاولة، وبالمقابل لم نتحدث يوما عن أي حل عسكري، وموقفنا هو موقف دفاعي، ولكننا سنرد على أي أحد إذا اعتدى علينا، وخيارات الدفاع عن أنفسنا مفتوحة بكل الطرق".
© Fotolia / Borna Mirahmadian
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المتحالفة مع الولايات المتحدة يبدو أنهما يرغبان في "قتال إيران حتى آخر أمريكي".
ونشر الوزير الإيراني تغريدة قال فيها "بومبيو فهم الأمر بشكل خاطئ، ليست إيران هي التي ترغب في الحرب حتى آخر جندي أمريكي، بل "فريق ب" هو الذي يريد أن يقاتل إيران حتى آخر أمريكي".
وتابع ظريف "لا ترغب إيران في شن حرب، لكننا سندافع عن شعبنا وأمتنا دائما".
تأتي تغريدة الوزير الإيراني ردا على ما قاله وزير الخارجية الأمريكي، ما يك بومبيو: "بينما يهدد وزير الخارجية الإيراني بالحرب الشاملة والقتال حتى آخر أمريكي، نحن هنا لبناء تحالف يهدف إلى تحقيق السلام".
ويقصد ظريف بـ"الفريق ب" ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وهما من يدفعان الرئيس الأمريكي إلى صراع مع طهران، حسب رأي ظريف.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني يهدد: سنقصف الأمريكان في العراق أو في أي مكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.