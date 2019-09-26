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وأشارت عضو الهيئة في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إلى أنه بموجب هذه الطعون سيتم انتظار نتائج الطور الاستئنافي الذي يستغرق قرابة 5 أيام لصدور الأحكام النهائية والباتة على أن لا يتجاوز ذلك في كل الأحوال يوم الاثنين 30 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وأوضحت، "تتولى الهيئة بعد ذلك الإعلان رسميا عن النتائج النهائية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها".
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يذكر أن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية كانت قررت يوم 23 سبتمبر 2019، رفض الطعون الستة التي تقدم بها عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، في نتائج الدور الأول.
وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط أجواء هادئة بحسب مختلف المراقبين المحليين والدوليين، فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج بتأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي لجولة الإعادة.
ولم تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد إجراء الجولة الثانية من السباق الرئاسي، مؤكدة أن الموعد يحدده صدور الأحكام النهائية بشأن الطعون المقدمة من المرشحين.
وأعلنت الهيئة أن نسبة مشاركة الناخبين بلغت 49 بالمئة، وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، بينما حصل القروي على نحو 15.6 بالمئة.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس... الإعلان عن الموعد المبدئي لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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