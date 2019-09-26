شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: نؤمن بأهمية عمل الأمم المتحدة القائم على أساس التعددية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المملكة العربية السعودية إيمانها بأهمية عمل الأمم المتحدة القائم على أساس التعددية، باعتبارها من الأعضاء الأصليين المؤسسين للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء فى كلمة المملكة السعودية خلال الاجتماع الوزارى من أجل العمل المتعدد والتى ألقاها نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوى، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

Advertisements



وأوضح أن العمل المتعدد الأطراف يعدّ فى جوهر السياسة الخارجية للمملكة والتزامها بميثاق الأمم المتحدة يوجه أعمالها فى تعزيز السلام والأمن الدوليين، مشيرًا إلى أهمية كبرى للدور الحيوى للعمل المتعدد فى حماية السلم والأمن، إضافة إلى دعم التنمية حول العالم وفق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد منزلاوى تأييد السعودية لأهمية وجود قواعد ولوائح لضمان التفاعل مع الدول الأخرى، والالتزام بأن يتم التعامل مع التحديات المشتركة بما يتوافق مع القانون الدولى مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة تفعيل وتعزيز النظام الدولى القائم على القواعد، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لجميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة.