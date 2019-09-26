شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تعلن الاتفاق على آلية اتخاذ القرارات فى اللجنة الدستورية السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينين أن الأطراف المعنية بإطلاق عمل اللجنة المكلفة بصياغة دستور سورى جديد، توصلت إلى توافق بشأن آلية اتخاذ قرارات ضمن اللجنة.

وأكد فيرشينين - خلال تواجده بنيويورك - أنه تم التنسيق بين الحكومة والمعارضة السوريتين حول عنصرين هامين يكفلان شروع اللجنة فى العمل، أولهما تركيبة اللجنة بالأسماء، والآخر قواعد وإجراءات اتخاذ القرارات، حسبما أفادت فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس.



وشدد فيرشينين على أن المبدأ الراسخ الذى يجب أن تستند إليه اللجنة خلال صناعة القرارات بموجب قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2254، هو ضرورة أن تعود كلمة الحسم للسوريين أنفسهم، بعيدا عن الضغوطات وفرض أى مفاهيم من الأطراف الخارجية.

وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أن تشكيل اللجنة الدستورية استنفد جهودا كبيرة وأخذ الكثير من الوقت، بما فى ذلك فى إطار "ثلاثية أستانا" للتسوية السورية.