"الوفاق": اتفقنا مع تركيا على تعديل نظام إعفاء الليبيين من تأشيرة الدخول

جهاد نصر/ الخليج 365

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الخميس، أنه جرى الاتفاق مع تركيا على تعديل إعفاء الليبيين من تأشيرة دخول البلاد، ليشمل من هم فوق الـ 55 عاما ودون الـ 18، بعد أن كان لمن دون الـ 12 عاما وفوق الـ 65، دون ذكر موعد دخول التعديلات حيز التنفيذ.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية بالحكومة المعترف بها دوليا، نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، عقب لقاء جمع وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أعفى قرار صادر من رئاسة الجمهورية التركية، مواطني دولة ليبيا، الذين هم دون الـ 12 عاما وفوق الـ 65 عاما، من تأشيرة الدخول المسبقة.

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وأوضح بيان خارجية الوفاق أن سيالة أخبر نظيرة التركي أن حكومته "تثمن الدور التركي الداعم للحكومة الشرعية في ليبيا"، مشيرا إلى "عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين".

وناقش الوزيران "سبل تذليل بعض الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين خاصة فيما يتعلق بموضوع تأشيرة الدخول للأراضي التركية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، وعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة".

وأكد البيان أن وزير الخارجية الليبي "اتفق مع نظيره التركي على تعديل أعمار المواطنين الليبيين المسموح لهم بالدخول بدون تأشيرة مسبقة للأراضي التركية، بتخفيضها 10 أعوام لتصبح 55 عاما بدلا من 65، إضافة لإعفاء من هم دون سن الـ18".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.