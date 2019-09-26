روسيا توسع قاعدتها الجوية "حميميم" في سوريا

موسكو/ ديمتري تشيرجيو/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن توسيع قاعدتها الجوية "حميميم" التابعة لمحافظة اللاذقية السورية.

جاء ذلك في بيان اصدرته الوزارة، الخميس، مشيرة أن 30 مقاتلة من طراز "SU" وطائرة هليكوبتر من طراز "Mİ"موجودة حاليا في تلك القاعدة الجوية.

وكانت موسكو أعلنت بعد مرور سنة على الوجود الروسي في سوريا(بدأ 2015) عزمها توسيع قاعدة حميميم، بغرض تحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرتين مسيرتين، فوق حميميم. مشيرة إلى أن عدد الطائرات التي أسقطت خلال شهر بلغ 47 طائرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.