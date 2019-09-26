الأمم المتحدة: فريقنا المعني بهجمات "أرامكو" عاد من السعودية

نيويورك/ محمد طارق / الخليج 365

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، عودة أعضاء فريق الخبراء الدوليين الذين أرسلهم أمينها العام إلى السعودية في 18 من الشهر الجاري، للتحقق من ملابسات الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وأوضح دوغريك أن فريق التحقيق الذي تم إرساله، والمكون من عضوين اثنين، سيقدم تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفقا للتفويض الذي يعملان بموجبه.

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وفي 18 سبتمبر/ أيلول الجاري أعلن أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش للصحفيين بمقر الأمم المتحدة أن فريقا من خبراء المنظمة في طريقهم إلى السعودية للتحقيق في الهجمات التي استهدفت منشأتي "أرامكو".

وجاء ذلك بعد نحو 4 أيام من إعلان الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.

واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.

ويتصاعد التوتر بين إيران ومجموعات حليفة لها في دول عربية من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء خليجيين وغربيين لها من جهة أخرى، على خلفية ملفات، أبرزها: حرية الملاحة البحرية في ممرات المنطقة، وخاصة مضيق هرمز، وأمن منشآت النفط، والبرنامج النووي الإيراني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.