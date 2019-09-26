- 1/2
- 2/2
الخليج - حسن القبيسي
خطف نادي ابها نقاط المباراة التي جمعته مع ضيفه الاتفاق على ملعب الامير سلطان بالمحالة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين ، حيث تغلب عليه بهدف دون مقابل سجل في الوقت بدل الضائع سجله لاعبه سمحيان النابت .
وقدم الفريقان لقاء متوسط المستوى في الشوط الأول ولم يرتقى لآمال الجهمور الذي حضر الى الملعب او تابع المباراة من خلف الشاشات .
وفي الشوط الثاني تسيد ابها اللقاء وهدد مرمى الاتفاق في اكثر من هجمة ولم يتمكن من التسجيل الا في الوقت بدل الضائع ، وسط فرحة كبيره من محبي نادي ابها .
وبهذا الفوز ارتفع الرصيد النقطي لابها الى 7 نقاط في المركز السادس فيما تراجع الاتفاق الى المركز السابع .
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر #ابها بالقاتل يكسب #الاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.