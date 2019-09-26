ابها بالقاتل يكسب #الاتفاق

الخليج - حسن القبيسي

خطف نادي ابها نقاط المباراة التي جمعته مع ضيفه الاتفاق على ملعب الامير سلطان بالمحالة ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين ، حيث تغلب عليه بهدف دون مقابل سجل في الوقت بدل الضائع سجله لاعبه سمحيان النابت .

وقدم الفريقان لقاء متوسط المستوى في الشوط الأول ولم يرتقى لآمال الجهمور الذي حضر الى الملعب او تابع المباراة من خلف الشاشات .

وفي الشوط الثاني تسيد ابها اللقاء وهدد مرمى الاتفاق في اكثر من هجمة ولم يتمكن من التسجيل الا في الوقت بدل الضائع ، وسط فرحة كبيره من محبي نادي ابها .

وبهذا الفوز ارتفع الرصيد النقطي لابها الى 7 نقاط في المركز السادس فيما تراجع الاتفاق الى المركز السابع .