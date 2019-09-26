بومبيو: الحكومة السورية استخدمت غاز الكلور كسلاح كيماوي في مايو

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الخميس إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد استخدمت غاز الكلور كسلاح كيماوي في هجوم في مايو أيار في إطار الحملة على إدلب.

وأضاف بومبيو في مؤمر صحفي ”نظام الأسد مسؤول عن فضائع مروعة بعضها يصل إلى درجة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية... اليوم أعلن أن الولايات المتحدة خلصت إلى أن نظام الأسد استخدم غاز الكلور كسلاح كيماوي في 19 مايو“.