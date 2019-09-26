قائد الجيش الإيراني عن تهديد الجبير: السعودية "دولة فاشلة" وسنرد الصاع عشرة

قال قائد الجيش الإيراني، في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية، "سنرد الصاع عشرة على أي اعتداء يطال حدودنا البرية أو البحرية".

وتابع "لن نرد حاليا على دولة فاشلة ومهزومة، تلقت السعودية من إيران ردودا وصفعات قوية خلال السنوات الماضية".

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

وأوضح "منيت السعودية بهزيمة في اليمن على الرغم من الحصار الذي فرضته عليه، ونحن لا نهتم بالرد على دولة فاشلة".

وأتم "إذا علقت علينا دولة فاشلة مثل السعودية، فلن نهتم بالرد".

وكان الجبير قد قال في ندوة بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، نشرتها وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة لا تستبعد الخيار العسكري للرد على إيران.

وقال الجبير إن جميع الخيارات، بما في ذلك الخيار العسكري، واردة أمام السعودية للرد على الهجمات التي استهدفت منشآت تابعة لشركة "أرامكو".

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وتابع الدبلوماسي السعودي "السعودية تريد تجنب الحرب والتصعيد في المنطقة، محملا إيران المسؤولية في الهجمات، التي استهدفت المنشآت النفطية باستخدام صواريخ وطائرات مُسيّرة".

واستطرد "يجب العمل بشكل جماعي، لحل الأزمة مع إيران وتدخلاتها الإقليمية".

وأضاف الوزير أن "القضية الفلسطينية كذلك، تمر بأصعب المراحل".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

​إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.