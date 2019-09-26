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هذا الموضوع وان بلس تكشف عن أجهزة التلفاز الذكية OnePlus TV 55 Q1 و OnePlus TV 55 Q1 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.
كشفت وان بلس اليوم عن جهاز OnePlus TV 55 Q1 وجهاز OnePlus TV 55 Q1 Pro، التي تنطلق بدقة عرض 4K مع حجم 55 إنش في شاشة QLED، على أن تتوفر الأجهزة الجديدة في 28 من سبتمبر.
يدعم كلاً من جهازي OnePlus TV 55 Q1 و OnePlus TV 55 Q1 Pro تغطية لونية بنسبة 120% في ألوان NTSC Gamut، وألوان Gamma Magic، كما تأتي الأجهزة بتقنية Dolby Vision، مع مكبرات صوتية بقدرة 50W، مع دعم تقنية الصوتيات Dolby Atmos.
وتنطلق أجهزة وان بلس الذكية بنظام تشغيل Android TV 9.0 يدعم التحديث حتى 3 سنوات، كما تضم أجهزة التلفاز الذكية واجهة وان بلس OxygenPlay، وتدعم الأجهزة المحتوى الخاص بكلاً من خدمات البث من اليوتيوب، Prime Video، وEros Now، وHungama، وJio Cinema وأيضاً Zee 5، حيث تجلب هذه الخدمات محتوى حصري، أيضاً تدعم تطبيقات الفيديو في واجهة Oxygen مقترحات الجودة، مع ميزة البحث بالأوامر الصوتية عن المحتوى.
وتتميز أجهزة تلفاز وان بلس بتصميم بدون إطارات، مع تصميم من carbon fiber في الجهة الخلفية، كما يأتي OnePlus Dock بتصميم زجاجي قوي.
ويضم جهاز Q1 Pro عدد 8 من المكبرات الصوتية ستريو، مع soundbar منزلق يدعم الإنزلاق عند تشغيل جهاز تلفاز وان بلس الذكي، بينما يأتي الإصدار الرئيسي OnePlus TV 55 Q1 بعدد 4 من المكبرات الصوتية ستريو، مع مضخم بعدد 6 من القنوات.
أيضاً تقدم المكبرات الصوتية مع bass وإيقاع عميق، كما تدعم صوتيات متعددة الإتجاهات، وتدعم المكبرات بقدرة 50W أقوى إيقاع في أجهزة التلفاز.
كما تأتي وحدة التحكم عن بعد بعدد أقل في الأزرار لتجربة سلسلة للتحكم في أجهزة التلفاز، كما تأتي البطارية في وحدة التحكم بميزة دعم الشحن عبر منفذ USB -C.
وتدعم الأجهزة تقنية OnePlus TypeSync لكفاءة أعلى في آداء الأجهزة، كما تدعم الأجهزة مشاركة عبر Wi-Fi، على أن تتوفر الأجهزة بدءاً من 28 من سبتمبر.
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هذا الموضوع وان بلس تكشف عن أجهزة التلفاز الذكية OnePlus TV 55 Q1 و OnePlus TV 55 Q1 Pro ظهر على التقنية بلا حدود.
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