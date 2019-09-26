صدمة لعشاق البرجر.. نستله تعلن انتهاء عصر اللحوم

الخميس 26 سبتمبر 2019

نستله

كتب متابعات_الخليج 365

ربما سمع الكثير منا عن البرجر المصنوع من اللحوم المزيفة، مثل برجر إمبوسيبل، و بيوند ميت برجر، ولكن نستله أكبر شركة للمواد الغذائية في العالم، طرحت مؤخراً نسختها الخاصة “أوسيم برجر” المصنوع من بروتين البازلاء، وهو أمر من الممكن أن تكتشفه من خلال النكهة، ولكنه يمتلك نفس الصفات المرئية للحوم العادية.



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عام 2017 استحوذت شركة نستله على "سويت إيرث" للأطعمة وهي شركة متخصصة في الوجبات النباتية، وتكونت خبرة سويت إيراث من خلال تعاملها مع رواد الفضاء والذين يعتمدون بشكل أساسي فى المقام الأول على النباتات.

في "موس لاندينج" بكاليفورنيا، تقع أكبر شركة للمواد الغذائية في العالم، وتقفز على قمة شركات اللحوم المزيفة، التي تصنع البرجر والسوسيس واللانشون وأنواع اللحوم النباتية المختلفة.