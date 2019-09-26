بومبيو: واشنطن فرضت عقوبات على كيانين روسيين بسبب إمدادات الوقود إلى سوريا

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نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على كيانين روسيين بسبب إمدادات الوقود إلى سوريا.
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية: "قامت إدارة مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة بفرض عقوبات ضد شركة واحدة وثلاثة مواطنين وخمس سفن، لمشاركتهم في إنشاء مخطط للتهرب من العقوبات، يهدف إلى تسهيل توريد وقود الطائرات للقوات المسلحة الروسية العاملة في سوريا".
وعلقت موسكو على العقوبات الأمريكية الجديدة، وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، أن موسكو تعتبر العقوبات الأمريكية المفروضة ضد شركة و5 سفن و3 أشخاص بسبب انتهاكات العقوبات ضد سوريا، أمر غير مقبول.
وقال فيرشينين للصحفيين: "هذا، على ما يبدو، هو استمرار للسياسة الأمريكية القديمة، التي تستند إلى عقوبات من جانب واحد، والتي نعتبرها غير مقبولة على الإطلاق".
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