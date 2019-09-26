صحيفة: الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي

وصرح مصدر دبلوماسى لصحيفة "اليوم السابع" بأن الخارجية المصرية "استدعت القائم بالأعمال التركي في مصر مصطفى كمال الدين، وذلك على خلفية الادعاءات التي رددها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد مصر خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة".

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وسلمت الخارجية المصرية القائم بالأعمال التركي مذكرة احتجاج رسمية على "ادعاءات أردوغان ضد مصر"، وذلك بعد أن وجهت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى نيويورك ردًا قويًا على ما جاء ببيان أردوغان يوم الثلاثاء فى افتتاح الدورة رقم 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة من إدعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسى.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، قد أعرب عن "بالغ الاستغراب والاستهجان تجاه تصميم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مواصلة ادعاءاته وإصداره تصريحات واهية وباطلة، ظاهرها الادعاء بالدفاع عن قِيَمْ العدالة، وباطنها مشاعر الحقد والضغينة تجاه مصر وشعبها الذي لا يكن سوى كل التقدير للشعب التركي".

وردا على تصريحات أردوغان خلال إحدى الفعّاليات مؤخرا في نيويورك، واتصالا بما جاء ببيانه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من ادعاءات مرتبطة بوفاة محمد مرسي، أشار حافظ إلى أنه من المفارقات الساخرة أن تأتي تلك الادعاءات من شخص مثل أردوغان، على ضوء رعايته للإرهاب في المنطقة فضلاً عما يرتكبه نظامه من انتهاكات صارخة في حق الشعب التركي الصديق حيث يحاول أن يجعله رهينة لحرية زائفة وعدالة مزعومة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة ضد مصر لا تعدو كونها محاولة يائسة منه لصرف النظر عن تدهور وضع نظامه، والخسائر المُتتالية التي يُعانيها سواء على المستوى الحِزبي أو على الساحة الداخلية التركية والساحة الدولية.