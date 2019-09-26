شكرا لقرائتكم خبر عن اللوفر أبوظبى يطلق معرض تاريخ الرفاهية على مدى 1000 عام 30 أكتوبر المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى معرضه الضخم القادم بعنوان 10 آلاف عام من الرفاهية بتاريخ 30 أكتوبر 2019، يقدم متحف اللوفر أبوظبى لزواره نحو 350 قطعة استثنائية فى مجال الموضة والمجوهرات والفنون البصرية والأثاث والتصميم ليبيّن كيف نظرت الشعوب إلى مفهوم الرفاهية، من العصور القديمة وحتى يومنا هذا، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

المعرض يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط الذى يسلط الضوء على تاريخ الرفاهية، ويُنظمه متحف اللوفر أبوظبى بالتعاون مع متحف الفنون الزخرفية فى باريس ووكالة متاحف فرنسا.



رداء يعود إلى عام 1867 من الحرير والمخمل المطرز بخيوط الذهب (متحف الفنون الزخرفية – باريس)

هذا المعرض من تنسيق أوليفييه غابيه، مدير متحف الفنون الزخرفية فى باريس، ويضم قطعاً من مجموعة متحف الفنون الزخرفية فى باريس ومن مجموعات العديد من المؤسسات الفرنسية والمحلية والعالمية. كما يقدّم المعرض أعمالاً من مجموعة متحف اللوفر أبوظبي، متيحاً الفرصة للزوار لتأمّل مفهوم الرفاهية المتغيّر.

يأتى معرض "10 آلاف عام من الرفاهية" فى إطار موسم اللوفر أبوظبى 2019 - 2020 تحت عنوان «مجتمعات متغيّرة» الذى يسلّط الضوء على التغييرات التى طرأت على الحضارات نتيجة تأثير الثقافة والإبداع. إذ يقدّم المعرض مفهوم الرفاهية كوسيلة لفهم الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمرحلة زمنية محددة، كما يبيّن كيف تغيّرت النظرة إلى قيمة القطع على مر الزمن.



ساتر من الخشب المصقول يحمل رسومات من الطبيعة

يستعرض المعرض المقاربات المختلفة لمفهوم الرفاهية عبر الزمن، انطلاقاً من الحضارات القديمة والطقوس التى اتّبعتها فى تقديم القرابين الثمينة، مروراً بالفخامة التى سادت فى القرن الثامن عشر، وصولاً إلى الثورة الصناعية وتأثيرها الواضح على إجمالى استهلاك سلع الرفاهية. وتعكس كل قطعة فى المعرض وجهة نظر مختلفة حول ما يميّز الرفاهية، سواء كانت قيمتها التى اكتسبتها مع الوقت أو الحرفيّة فى صناعتها أو ندرتها. وتتنوّع القطع المعروضة ما بين بساط من العصر المملوكى من مصر من القرن الخامس عشر، وصولاً إلى ساعة رملية من تصميم الفنان الأسترالى مارك نيوسن. كما يسلّط المعرض الضوء على الرفاهية فى عالم الأزياء من خلال تصاميم كلاسيكية وأخرى عصرية لكبار مصممى الأزياء، مثل بالينسياغا وشانيل وديور ولوى فيتون، إضافة إلى كارل لاغرفيلد وعز الدين عليّة ودار أزياء شباريلى وإيف سان لوران وهيرميس.

Advertisements

وعلق أوليفييه غابيه، منسّق المعرض ومدير متحف الفنون الزخرفية فى باريس عل العرض قائلاً: "باتت الرفاهية فى يومنا هذا منتشرة فى مختلف أنحاء العالم، إذ تتجلى فى القطع المحيطة بنا والصور التى نراها واللغة التى نستخدمها. من هنا، يجمع هذا المعرض أعمالاً فنيّة نادرة تم الحفاظ عليها ضمن المجموعات الوطنية الفرنسية، كما يضم فى الوقت عينه قطعاً أثرية ثمينة تم اكتشافها مؤخراً فى أبوظبي، مما يسهم فى طرح منظور جديد لمفهوم الرفاهية وجذورها التاريخية".



سلطانية حساء جون باتيست كلود أوديو، نحاس أصفر ملبّس بالفضة لدى دار كريستوفل سنة 1907 – 1908 - رداء من تصميم كريستيان ديور يعود لعام 1948

يتضمن معرض "10 آلاف عام من الرفاهية" 12 قسماً ليأخذ الزائر فى رحلة على عالم الرفاهية، من العصور القديمة وصولاً إلى يومنا هذا. فالمعروضات من الإمبراطوريات القديمة من الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط ترسم أولى معالم الرفاهية، بعد أن اكتسبت قيمتها من ثمن المواد المصنوعة منها أو من ندرتها، والتى كانت تشير إلى المكانة الاجتماعية لمالكها، وفى العصور الوسطى انتشرت الرفاهية حول العالم مع توسّع طرق التجارة وتطوير تقنيات جديدة.

فى القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت العاصمة الفرنسية باريس فى قلب سوق سلع الرفاهية، لا سيما مع انتشار بائعى القطع الفنيّة التى تُستخدم للديكور، لذا سيعيد المعرض تشكيل مساحة تمثّل متجراً باريسياً للقطع الفنيّة من القرن الثامن عشر، والمظاهر الأولى للرفاهية فى المجال التجاري.

وقد أصبحت مفارقة الفخامة واضحة بشكل خاص منذ نهاية القرن التاسع عشر ببروز القطع الفخمة من حركات فن الديكور والفن الحديث، بينما تعود الفخامة فى القرن العشرين إلى علاقة أوثق مع المواد والموارد الطبيعية والبسيطة. ويُختتم المعرض بالسؤال التالي: ما هى الرفاهية فى عام 2019؟ إذ إن القسم الأخير ينتقل من الشق المادى إلى الشق الفلسفى لهذا المفهوم، مبيّناً أن الرفاهية المعاصرة باتت تُعرّف بالوقت والمساحة والحرية.

يستمر معرض "10 آلاف عام من الرفاهية" من 30 أكتوبر 2019 إلى 18 فبراير 2020.