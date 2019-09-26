شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى يزور خلف العتيبة فى منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم خلف بن أحمد العتيبة فى منزله بمنطقة البطين فى أبوظبى.

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ورحب العتيبة بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربا وأفراد أسرته عن سعادتهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من وحرصه الدائم على التواصل مع المواطنين وتفقد أحوالهم.

وتبادل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحاديث الودية مع العتيبة وأفراد أسرته والحضور والتى تجسد عمق وخصوصية الأواصر التى تجمع قيادة الدولة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص المتبادل على التواصل وتقوية النسيج المجتمعى .. مستذكرين النهج الأصيل الذى أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " منذ تأسيس الدولة ويسير على خطاه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" فى الحرص على التواصل مع المواطنين وتلبية دعواتهم والاهتمام بشؤونهم وتفقد أحوالهم فى أماكن إقامتهم والاستماع إلى آمالهم وتطلعاتهم وآرائهم .. داعين الله عز وجل أن يرحم المؤسسين المخلصين على ما قدموه لوطنهم وشعبهم ويسبغ موفور الصحة والعافية على رئيس الدولة ويديم على الوطن عزه وأمنه وأمانه ورخاءه.