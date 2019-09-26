شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الرئيس الفلسطينى يهدد بإنهاء كافة الاتفاقيات مع حكومة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد الرئيس الفلسطينى محمود عباس بإنهاء كافة الاتفاقيات مع حكومة الاحتلال، جاء ذلك خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكد عباس أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين " شاء من شاء وآبى من آبى"، مضيفا أن نتنياهو رفض مفاوضات السلام، ورفض دعوة موسكو للحوار ولكن يدنا مازالت ممدودة بالسلام. واستنكر عباس دور الولايات المتحدة فى دعم الاحتلال الإسرائيلى واعترافهم بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن إسرائيل تسعى بكافة الطرق للوصول لحرب دينية وعلينا نفادى هذا الأمر. Advertisements

الرئيس الفلسطينى

كلمة محمود عباس الرئيس الفلسطينى

محمود عباس الرئيس الفلسطينى

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