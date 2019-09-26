شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تقترح إسناد إدارة مراكز للمهاجرين فى ليبيا لمفوضية اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الخارجية الايطالى لويجى دى مايو أنه طرح خلال لقائه مع المفوض السامى لشؤون اللاجئين فى الأمم المتحدة فيليبو جراندى، فكرة تسليم المهاجرين، الذين يعترضهم خفر السواحل الليبى ويعيدهم إلى ليبيا، إلى مسئولى المفوضية هناك "لضمان سلامتهم" و"إقامة مراكز استقبال تديرها الوكالة الأممية".



وقال دى مايو - فى حوار مع صحيفتى (لاستامبا) و (إل فاتّو كوتيديانو) اليوم الخميس "التقيت فيليبو جراندى ونعتزم بدء مشروع مع المنظمة الدولية للهجرة، باستخدام موارد وكالة التعاون الإنمائى (الايطالية) فى ليبيا".

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وأضاف "سنعقد اجتماعات فنية مع مفوضية شئون اللاجئين، وبمجرد تحديد النفقات سنرى ما إذا كان سيتم إدراجها فى قانون الموازنة".



وأشار وزير الخارجية الايطالى إلى أن الحوار فى هذه المسألة مع رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، "يبشر بالخير".