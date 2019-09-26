عباس‎: الاتفاقات مع إسرائيل لاغية حال ضمها أراض فلسطينية

أيسر العيس/ الخليج 365

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إنه في حال أقدمت إسرائيل على ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، فإن جميع الاتفاقيات الموقعة معها "ستكون لاغية".

جاء ذلك في كلمته أمام الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك.

وشدد عباس على أنه "آن الأوان لأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوضع حد للعدوان والعنجهية الإسرائيلية".

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وأضاف "سنقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة وعلى رأسها المقاومة الشعبية".



يتبع//

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