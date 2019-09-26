مسؤول عسكري يمني: الحوثيون يمنعون دخول مساعدات أممية للحُديدة

شكري حسين/ الخليج 365

منعت جماعة "أنصار الله" (الحوثي) باليمن، الخميس، برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من إدخال مساعدات للسكان المحاصرين في محافظة الحُديدة غربي البلاد، وفق مصدر عسكري محلي.

وفي تصريح للأناضول، قال العقيد وضاح الدبيش، المتحدث باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي (تابعة للحكومة الشرعية)، إن "مليشيات الحوثي منعت اليوم، منظمة الغذاء العالمي من توصيل شحنة المساعدات الغذائية لسكان منطقة الدريهمي غربي مدينة الحديدة".

وأضاف أنه "تم الاتفاق سابقا على أن تقوم القوات المشتركة والحوثيين بالتعاون مع المنظمة لفتح خط آمن لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة الدريهمي، إلا أن مليشيات الحوثي تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها".

وتابع أن "القوات المشتركة والتحالف العربي قاما بالترتيب لمساعدة المنظمة في إيصال مساعداتها، وأمنا مرورها في المواقع التي تسيطر عليها، إلا أنها تفاجأت برفض الحوثي وتنصلها عن اتفاقياتها السابقة".

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ولفت إلى أن "هذه هي المرة الخامسة التي تمنع فيها جماعة الحوثيين وصول المساعدات الغذائية والطبية ومستلزمات الإيواء لسكان المدينة".

ودعاء الدبيش المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى "ممارسة الضغط على هذه الجماعة التي تمارس كل أشكال القتل والتنكيل والتجويع والحصار على عامة الشعب اليمني".

ووفق المسؤول العسكري، يقوم الحوثيون "بحصار عشرات الأسر داخل مدينة الدريهمي خاصة في الأماكن الخاضعة لسيطرتها، ولم تسمح لهم بالخروج منها، وتتخذ منهم دروعا بشرية".

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي وبرنامج الأغذية العالمي بشأن تصريحات الدبيش.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.