وزير الخارجية المغربي: أمن السعودية من أمن المغرب 

جاءت تصريحات بوريطة، في مقابلة مع

وزير خارجية المغرب: أمن السعودية من أمن المغرب — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) September 26, 2019

"سكاي نيوز عربية"، التي قال فيها إن "الاعتداء على أرامكو غير مقبول على الإطلاق".

وتابع "على إيران أن تفهم أن الأمن الإقليمي العربي واحد، ويمنع المساس به، وعلى المجتمع الدولي الوقوف بشكل حازم بوجه السياسات الإيرانية".

واستمر "إيران تتدخل بالدول العربية وفي بعض الدول الأفريقية، وإيران تهدد الأمن الإقليمي والأمن القومي العربي".

​واستطرد "يجب العمل بشكل جماعي، لحل الأزمة مع إيران وتدخلاتها الإقليمية".

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وأضاف الوزير أن "القضية الفلسطينية كذلك، تمر بأصعب المراحل".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت 14 سبتمبر/ أيلول، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبها، نفت إيران هذه الاتهامات، وقالت إن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة، ولا يوجد أي دليل على ضلوعها في استهداف شركة "أرامكو" السعودية.